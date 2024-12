Nikolina iz 'Života na vagi' za 24sata: Blagdani mi nisu izlika da trpam puno hrane u usta...

Nikolina Radušić, najbolja nefinalistica showa nakon što je smršavjela 61 kilogram i izgubila 37,9% tjelesne mase, otvoreno govori o tome kako joj je iskustvo sudjelovanja promijenilo život. Podijelila je kako je zadržala zdrave navike i prilagodila ih blagdanskom ugođaju te kako se i dalje uspješno nosi s izazovima na svom putu.

- U showu sam naučila da ne trebam strahovati od hrane. Mogu si priuštiti sve, ali s mjerom. Ključ je u balansu, nema natrpavanja samo zato što je Božić i stol je pun. Uzimam malo, ali slatko - kaže Nikolina koja blagdane provodi sa sinom i obitelji.

Foto: Privatni album

Nikolina priznaje da nema poseban trik za održavanje ravnoteže osim čvrste odluke da više nikad ne će dopustiti da se vrati na staro. "Važno je izbjeći prejedanje iz dosade. Sama sebi kažem: ‘Nema više!'. Ne trpam hranu u usta samo zato što je pun stol francuske purice s mlincima", poručuje i dodaje da u međuobrocima pojete voće, primjerice naranču.

Tradicionalni blagdanski obroci nisu izostali, ali uz umjerenost.

- Moja majka Božica pripremila je klasična jela jer slavimo imendan. Puna je kuća obitelji i prijatelja, ali sada jedem malo i stanem. Što se deserata tiče, već sam nekoliko puta napravila zapečene kruške s granolom. Zaljubila sam se u doručak s granolom, grčkim jogurtom i nekom voćkom, to me osvježi. Nedavno sam proslavila 40. rođendan, a moja kuma Ana napravila je zdraviju tortu s mrkvom, svježim sirom i višnjama - priča.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

- Kolače je radila moja majka po starim bakinim receptima, dolaze gosti pa eto neka guštaju u kolačima, ne moraju paziti na svoju kilažu ha, ha. Ali isto tako dopali su im se i moji deserti, kao sto je zapečena kruška, kolač od mrkve s orašastim plodovima, kuglice na zdrav način - ispričala nam je.

Priznaje da nije mogla odoljeti kolaču svoje tete Zdenke, ali to je bio izuzetak. "Više nemam problema s porcijama niti jedem kasno navečer. Nakon puno godina konačno jedem normalno i to mi je dovoljno", iskrena je bila Nikolina.

Foto: Privatni album

Iako zbog problema s živcima u kičmi privremeno odmara od intenzivnih vježbi, Nikolina šeta na svježem zraku.

- Od Nove godine vraćam se staroj rutini dok ne postignem ciljanu kilažu, a onda ću je samo održavati - odlučna je.

Njezin zdrav pristup potaknuo je i druge. "Mnogi su smanjili količinu ulja i soli, uveli međuobroke i više šetaju. Kažu: ‘Ako možeš ti, možemo i mi!'. Dosta ih se pokrenulo sa stolice", govori.

Foto: Privatni album

Za 2025. godinu Nikolina planira dodatno raditi na sebi. "Želim postići svoje ciljeve, a dalje ćemo vidjeti što život donosi", priznaje.

- Motivaciju mi pružaju dragi ljudi koji su bili uz mene kroz cijeli proces. Njihova podrška i moja unutarnja snaga ključni su za nastavak ovog puta. Najteži trenutak u showu bio je kada nisam mogla vidjeti sina i obitelj, ali obećala sam im da neću odustati. Ta obećanja držala su me čvrstom i pomogla mi da shvatim koliko je moj život vrijedan. Show život na vagi bio je prekretnica i iskustvo koje ću pamtiti do kraja života. Kao što su Mirna i Edo govorili: ‘Možeš ti to, možeš ti to’ – i naravno, mogla sam! Veliki sam borac i ponosna sam na samu sebe - zaključila je.