Nikolina 'pukla' zbog Adama, a jedan kandidat želi otići kući...

Šest parova showa 'Brak na prvu' dolazi na ceremoniju, a potom u razgovoru s ekspertima Borisom Blažinićem, Itom Štefanek i Ingrid Divković pokušavaju riješiti sve probleme koje imaju.

Foto: RTL

Prije razgovora morali su na papir napisati žele li ostati ili otići iz eksperimenta, a jedan kandidat ili kandidatkinja napisat će da želi otići što će biti pravi šok.

Foto: RTL

S druge strane, neki će kandidati napokon priznati pred svima što ih muči, što će rasplakati druge kandidate. Nikolina Tutić (31) će tako u suzama reći Adamu Kromeru (33) svoje najveće strahove, no pitanje je hoće li on više imati razumijevanja za to. Cijela će večer ipak završiti i nekim potpuno neočekivanim zagrljajima.

Foto: RTL

Adam se razočarao u njeno ponašanje i napustio večeru, a razgovor su nastavili kada se Nikolina vratila u stan. Adam ju je pozvao da porazgovaraju o tome što se dogodilo.

- Jasno mi je da sam večeras puknula na neke gluposti. Jezik mi je brži nego pamet. Ušla sam u startu s velikim očekivanjima i razočarala se - priznala je Nikolina. Dodala je kako ne kuži samu sebe i zašto je neke stvari napravila tako kako je.

