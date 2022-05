Nikolina Ristović iskreno: 'Puno je gore biti zao nego operiran'

Činjenica da ližete oltare ne znači da ste dobar čovjek, niti lice bez bora mrštilica znači da ste jednom godišnje na operacijskom stolu. A i ne kažem da je to loše. Puno je gore biti zao nego operiran. Ako ikada osjetim potrebu za tim, učinit ću što me veseli, kao i gomila onih koji me, kako kažete, kritiziraju, a redovito to i sami čine. Izjavila je to Nikolina Ristović (46) za Story, a dotaknula se i predrasuda, linije te ostalih dosad nepoznatih detalja iz svoga života.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ljuti je, kaže, 'licemjerni toksični pozitivizam u kojem živimo'. Ističe da nije 'gonič fabricirane Instagramske popularnosti' te da se samim time ne mora nikome opravdavati.

- Moj je profil isključivo moja ‘prćija’, promatra li me netko i komentira na ovaj ili onaj način, nije me briga. Često čujemo izreku da se o ukusima ne raspravlja, ali tu ne dižem glas protiv rasprave nego protiv onoga što se zapravo smatra mjerilom ukusa u eventualnoj argumentaciji - izjavila je voditeljica i dizajnerica.

- Stvorena je jako opasna klima u kojoj svako javno iznošenje mišljenja, a svako je javno jer živimo u eri neograničenih sloboda na internetu, služi isključivo jačanju networkinga. Nema nikakve standardizacije, dobro i loše postoje samo ako su univerzalno proglašeni takvima, no ako izrazite neslaganje s univerzalnim, proglase vas bijednim povrijeđenim mrziteljem - dodala je Ristović koju jako nervira licemjerje.

Ranjiva nije, kaže Nikolina, barem misli da nije.

- Teško će me povrijediti netko tko cilja na mene. Imam prilično dobre mehanizme samoobrane i takvo me što može samo nakratko izbaciti iz takta. Jednako kao i primitivizam, agresija, nekultura, manjak poštovanja... No ako netko zlostavlja nemoćnog ili slabijeg, dijete ili životinju, ako nekom slabijem nanosi štetu, tu padaju sve barijere - izjavila je te nadodala kako ju rastužuje tuđa patnja.

- Pogotovo u situaciji kada sam nemoćna i ne mogu utjecati na situaciju - priznala je.

Tajna vitke linije je, kaže Nikolina, u vježbanju.

- Dobro se osjećam kada sam u formi. Volim biti fizički spremna, ne zapuhati se penjući se uz nekoliko stepenica. Vizualni aspekt dolazi posljedično. Draže mi je imati kilažu koja mi je ugodna, k tome i prihvatljivu figuru, te izgledati koliko-toliko suvislo u prastarim trapericama nego se maskirati u velike količine, pa i brendiranih materijala - izjavila je Ristović.

