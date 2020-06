Nikolina se rodila kao dječak, a sad je žena: Znala sam da nešto nije u redu, da sam drugačija...

Meni je osobno više bilo dosta šutnje, jer ovo je pojava koja se događa otkako postoji čovječanstvo i mora se pričati o tome. Postoji mnogo trans djece koja žive u strahu i teškim depresijama, tvrdi Nikolina

<p><strong>Nikolinu Kovačević</strong> (22) mlada je youtuberica koja se rodila kao Njegoš. Bez problema priča o transrodnim osobama te su njezini videi na YouTubeu većinom o toj tematici. Na Instagramu je prati 24 tisuće ljudi, dok na YouTubeu ima i više pretplatnika. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Saša je rođen kao muškarac, a žena je</strong></p><p>Promjenu je započela s 19 godina, kad je javno progovorila o tome zašto se ne osjeća kao muškarac. Početkom godine za 24sata progovorila je što znači termin 'transrodna osoba'.</p><p>- Prvenstveno znači ljubav i sreća. Transrodne osobe su osobe koje su rođene u pogrešnom tijelu. Dok si još beba u trbuhu, spol ti se razvija drugačije od mozga i onda dolazi do greške. Dokazano je da trans osobe imaju 'ženski' mozak. I dalje nije utvrđeno kako dolazi do toga. Čak 0.5 posto svjetske populacije je transrodno. Za puno ljudi i ne znate da je u pogrešnom tijelu - rekla je tada. Da je transrodna osjetila je s tri godine kad je u cvjetnoj haljinici trčala po zelenoj livadi.</p><p>- Znala sam da nešto nije u redu, ali kada ste mali onda vam spol nije važan. Hormoni ne rade toliko, ali u pubertetu kreće pakao i kaos u glavi. Tada nastaju veliki problemi - rekla nam je Nikolina. </p><p>Sad je, pak, za magazin Azra objasnila kako prijeći preko straha od pričanja javno o toj temi. </p><p>- Lakši je život kada manje ljudi zna tko ste i što ste bili. Meni je osobno više bilo dosta šutnje, jer ovo je pojava koja se događa otkako postoji čovječanstvo i mora se pričati o tome. Postoji mnogo trans djece koja žive u strahu i teškim depresijama. Strahuju da će ih roditelji i društvo odbaciti, a jedini način ka boljem sutra za njih jeste upravo pričanje o tome. Zato sam otvorila YouTube kanal na kojem dijelim i prepričavam sva svoja životna iskustva - govori Nikolina.</p><p>Kao dijete znala je da je drukčija i da nešto 'nije u redu'.</p><p>- Kako sam odrastala, gledala sam crtane filmove za djevojčice, igrala se s lutkicama, bila kao klasična djevojčica samo sam ja izgledala kao dječak - rekla je Nikolina, koja je u pubertetu prihvatila sebe i to što je. </p><p>S procesom promjene je, kako je gore napomenuto, započela s 19 godina, a hormonske terapije uvela je nešto kasnije. </p><p>- Trenutno sam šest mjeseci na hormonskoj terapiji, s ciljem da osobi koja se osjeća kao suprotan spol koji im je dat po rođenju, uspostavi unutrašnji mir. Osim unutrašnjeg mira u ženskom sam pubertetu, gdje mi se tijelo mijenja pubertetski iz muškog u žensko. Promjene su nevjerojatne, od tipa kože do rasta grudi - prepričava. Najteže joj pada, kaže, emocionalna promjena. Ipak, na pitanje hoće li u potpunosti promijeniti spol ne želi odgovoriti. </p><p>Nije je strah operacija jer zna da je to jedini način koji će je dovesti do toga da izgleda kako želi, a o cijenama nije htjela razgovarati.</p><p>- Cijene su svugdje različite, ali nije ništa jeftino. U Beogradu postoje stručnjaci kod kojih dolaze i ljudi iz inozemstva odraditi korekciju promjene spola. Oni rade sve operacije iz muškog u žensko i obratno. Za ostale zaista ne znam, ja znam samo za Beograd - rekla je Nikolina. </p><p>Susrela se s raznim predrasudama. </p><p>- Najgora predrasuda mi je da ja nisam Božje dijete, a tko ima pravo to da kaže - rekla je. </p>