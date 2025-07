Nina Badrić je posjetila konobu Oliverova prijatelja: 'Večeras će biti borbe s tonom i haljinom...'

Nina Badrić stigla je u Velu Luku kako bi večeras nastupila na koncertu Trag u beskraju, koji se održava povodom godišnjice smrti Olivera Dragojevića. Prije koncerta, posjetila je legendarnu konobu Bata, u vlasništvu Gorana Prizmića Bate, čovjeka kojeg su mnogi nazivali Oliverovim 'bratom po duši'.

- Doći u Velu Luku, a ne svratiti kod Bate, jednostavno ne ide - napisala je Nina, dodajući kako su Oliver i Bata bili nerazdvojni, 'dva tijela, jedna duša'. U konobi je, uz tradicionalne makarune s grdobinom, prisjetila se zajedničkih priča i anegdota koje je Bata godinama dijelio s pokojnim pjevačem.

- Bit će večeras borbe s tonom i haljinom - našalila se Nina pa dodala: 'ali što me briga, imam steznik'.

Nina je otkrila i neobičnu anegdotu koju joj je ispričao Bata, a to je da ga je, nakon Oliverove smrti, po rivi u Veloj Luci pratio galeb, hodajući tik uz njega, kao da osjeća gubitak.

Večerašnji koncert 'Trag u beskraju', koji će se održati na pontonu u Veloj Luci, počinje u 21 sat, a prijenos uživo moći će se pratiti na Hrvatskoj radioteleviziji. Nakon službenog dijela, glazbeni program će se nastaviti uz dodatne izvođače i spontano slavljenje života i glazbe jednog od najvoljenijih hrvatskih glazbenika.

Foto: Zvonimir Barisin

I dok publika s nestrpljenjem iščekuje još jednu emotivnu večer, Bata ostaje vjeran Oliverovom duhu.

- Ma slušaj, da je Oliver živ, on bi ovo sve zatvorio i ugasio. Ovo je naporno za sve nas. On ne voli ovaj šušur. Što se tiče njega, ovo je nepotrebno, što se tiče nas, mi se slomimo i sataremo. Nismo mi naučili na ovakav šušur. On ne bi bio zadovoljan. Ma ne bi ti on ovo volio. Ali lijepo je da se pročulo za Velu Luku radi njega, ajde - ranije je rekao Prizmić za Šibenski.