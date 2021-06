Nina Badrić (48) progovorila je za Jutarnji list otvoreno o neugodnom iskustvu uhođenja, sa stalkerom koji nije bio nimalo bezazlen.

- Prije dvije godine mi je pozvonio na vrata stana u Zagrebu. Šokiralo me to. Donio mi je neke pjesme, ali se ne sjećam je li išta posebno govorio. Samo je u mene zurio. To me izrazito prestrašilo, osobito jer sam ga prepoznala s koncerata. Rekla sam mu da s njim ne želim nikakav kontakt, da mi prestane nositi pjesme i pisati mi te da mi više ne dolazi jer da ću ga prijaviti policiji - rekla je tada.

- Zamislite kako je živjeti sa spoznajom da vas netko konstantno prati i uvijek vreba na vas? Da zna vašu adresu i dolazi vam na prag, zvoni na vrata stana, da ljetuje gdje vi ljetujete i spava u hotelima gdje vi nastupate. Da u svakom trenutku zna gdje se nalazite i da čak na autu pronađete uređaj za praćenje. Najviše sam zahvalna policiji s kojom sam u kontaktu, jer te stvari nisu nimalo bezazlene. Takve sam situacije nažalost prošla više puta u životu i nadam se da nikada više neću morati da se suočavam s takvim ljudima, jer to nikome ne bih poželjela - ispričala je Badrić

Iliji M (57) trenutno se sudi, a dobio je i brojne zabrane kontaktiranja pjevačice.

Nina je ispričala svoje iskustvo s korona virusom, koji je nasreću bio blažeg oblika nakon kojeg je postala vegetarijanka:

- Imala sam koronu i uspjela je pobijediti. Zahvalna sam Bogu što su simptomi bili blagi, te sam osjetila tek kao malo težu prehladu. No poznajem mnogo ljudi koji su jako teško prošli kroz sve, a neki od njih su nažalost izgubili bitku. Sada sam se vratila prirodi i zdravom životu bez stresa.

Opisala je i svoj novi, zdraviji način života:

- Rano idem na spavanje, rano se budim, a plac, kuhinja, šetnja prirodom i čitanje knjiga postali su mi svakodnevica. Ishranu sam potpuno promijenila. Sastoji se od voća, povrća i žitarica. Prestala sam jesti meso i bilo što životinjskog podrijetla. I moram priznati da se osjećam odlično, bistro i snažno - rekla je Nina