Nina Badrić o problemima sa susjedom: 'Očajni smo, danima idem po hotelima i kod rodbine'

Pa ovo više nije normalno. Ne znamo kome se više obratiti. Punih osam dana smo bez vode. Ne možemo oprati ni ruke niti išta. Već osam dana idem po hotelima i kod prijatelja te rodbine kako bi mogla obaviti osobnu higijenu. Pa ustavno je pravo čovjeka imati pravo na vodu, a mi to nemamo. Očajni smo, ne znamo kome se više obratiti, govori nam pjevačica Nina Badrić, čija zgrada nema vodu jer su zbog poplave morali zatvoriti ventil za vodu.

- Problemi su nastali u stanu na prvom katu. Susjedu u prizemlju je poplavljeno pa su morali zatvoriti ventile. Zvali smo susjeda s prvog kata kako bi riješili problem, ali on kaže da nije u Hrvatskoj. Iako je rekao da će poslati čovjeka da otvori stan, do sad to nije napravio, a mi smo još uvijek bez vode. Samo molimo čovjeka da surađuje s nama kako bismo riješili ovaj problem, ali on nas ignorira. Stvarno smo ljuti, ali istovremeno i očajni. Zvali smo policiju i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, ali i njima su vezane ruke, iako su odmah po prijavi izašli na teren i bili jako ljubazni - govori nam Badrić.

'U stan možemo samo sa sudskim nalogom'

Zbog svega su, govori nam predstavnik stanara zgrade u centru Zagreba Goran Baburić, podnijeli tužbu nadležnom sudu.

- Upravitelj naše zgrade je Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo te su oni bili primorani obratiti se sudu kako bismo mogli riješiti ovaj problem. U taj stan trenutno možemo ući samo sudskim nalogom. Ja sam kontaktirao gospodina Antu Samardžića, čija je firma vlasnik tog stana. On mi je rekao da će poslati čovjeka s ključevima te dozvoliti ulazak u stan, ali u dogovoreno vrijeme se taj čovjek nije pojavio. Dva puta nam je isto obećano - rekao nam je Baburić. Dodao je kako dio zgrade ima vodu.

- Naš ulaz ima šest stanova, tri s lijeve strane i tri s desne. Jedna polovica normalno funkcionira dok druga polovica ne jer su na toj strani zatvoreni ventili dovodne vode. Sad ne smijemo ništa raditi dok se točno ne utvrdi gdje je nastao kvar jer postoji opasnost da napravimo veću štetu. Je li na zajedničkim ventilima ili je problem u samom stanu, ne možemo znati jer nemamo pristup tom stanu na prvo katu. Zbog toga gospođa Badrić na trećem katu nažalost nema vodu, dok je susjedima na prvom katu poplavio strop - dodao je Baburić.

'Ne možemo normalno raditi'

Stanar objekta u prizemlju Nebojša Antolić nam je rekao kako ne mogu normalno funkcionirati.

- Ovdje imamo poslovni ured te ne možemo normalno raditi, ali moramo. Imamo klijente te dogovorene termine. Pozvao sam vještake koji će napraviti analizu i fotografiju te odrediti kolika je šteta. Trenutno čekamo da se sve riješi - kratko nam je rekao Antolić.

Kontaktirali smo i prozvanog susjeda Antu Samardžića, ali nam do pisanja ovog teksta nije odgovarao na pozive i poruke.