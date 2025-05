Nina Badrić o svom idealnom partneru: 'To mora biti...'

Ususret blagdanu svetog Dujma, splitska Pjaca proteklog vikenda bila je ispunjena glazbom, emocijama i ljubavlju. Za to se pobrinula Nina Badrić, jedna od najomiljenijih hrvatskih pjevačica, koja je održala koncert za pamćenje pred prepunim trgom. Uz vrhunsku atmosferu i nezaboravne hitove, Nina je još jednom potvrdila zašto je publika voli. Iskrena, duhovita i prizemljena, kako na pozornici, tako i izvan nje.

Foto: Mario Poje/bravo!

Na nadolazećim Melodijama Jadrana, Nina će predstaviti novu pjesmu 'Ja čuvam njen dom' za koju je sama napisala i glazbu i tekst.

- Pjesma koja govori da žena ženi ipak nije vuk, jedna tema koja do sad možda i nije toliko obrađena u hrvatskim pjesmama. Jedno poštovanje prema nečemu što je tuđe, amo to tako nazvati - rekla je za InMagazin.

Tom prilikom je Nina otkrila i kakav bi trebao biti njezin idealni partner.

- To mora biti partner, netko tko zaista mene voli ovakvu kakva ja jesam iznutra, netko tko ne voli onu Ninu sa scene nego poštuje to što ona radi, a voli tog čovjeka kakav ja jesam. Netko tko me neće mijenjati, netko tko ljubi tvoje rane, tko se s tobom može nasmijati, s kim možeš sjesti na ovu prekrasnu terasu i dovoljni ste jedno drugom. Popiti čašu vina, ispričati dva-tri vica, ispričati sve što ti se u tom danu dogodilo – to je za mene partner - rekla je.

Foto: Instagram / PROMO

Nina je kroz smijeh dodala i bi li joj bilo lakše da uz sebe ima partnera uz svoju glazbenu karijeru.

- Meni je lakše nego nekim mojim kolegicama, siguran budi. Pa pored njih netko hrče, cijelu noć ne mogu spavati (smijeh), šalim se. Meni je život prekrasan i, kako Seve kaže, 'ja sam sretna žena', zar to nije očigledno? Zato što jednostavno sam ostvarena, sama za sebe i sama sa sobom pomirena i zadovoljna - tvrdi.