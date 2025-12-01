Nina Badrić objavila je pjesmu posvećenu svom rodnom gradu: Najavila da stiže i novi album

Nakon hita "Alive" koji mjesecima nije silazio s vrha top ljestvica naša najomiljenija pop diva - Nina Badrić predstavlja novi singl "Moj rodni grad". Posveta je to Nininom Zagrebu, emotivna i njezina pjesma koja dolazi u savršeno vrijeme - uoči božićnih i novogodišnjih blagdana i prenosi emociju koja će, nada se Nina, ugrijati svačije srce. Pjesmu je napisao veliki autor i Ninin dugogodišnji suradnik - Ante Pecotić, a aranžer i producent je Branimir Mihaljević.

Foto: Luka Čop



"Ostala sam dužna sebi sve ove godine otpjevati pjesmu o svom gradu, svojim ulicama, djetinjstvu, prijateljima, bivšim ljubavima, odrastanju i prvim poljupcima. Klizanju na Šalati, prvim simpatijama i svemu gdje me srce steže jače." - savršeno je Nina opisala zašto joj je ova pjesma toliko važna i zašto ju je tako željno iščekivala.



Spot za pjesmu radio je talentirani Frane Pamić s kojim je Nina već surađivala na videu za pjesmu Alive. Njegova vizija starog Zagreba savršeno se uklopila u emotivnu pjesmu. A kroz spot su ulicama Zagreba prošetala i neka poznata Zagrebačka lica.





"Veliko hvala Željki Fattorini, Mirjani Bohanec, Dragi Dikliću, Leonardi Boban i svima koji su radili na ovom divnom spotu što su odvojili svoje vrijeme da budu dio ove moje priče." - emotivna je bila Nina.

Pjesma "Moj rodni grad" još je po nečem posebna, naime Nina nam otkriva da upravo ona najavljuje njezin novi album "Moji ljudi" koji izlazi 13. veljače 2026. godine. Album će za sve Ninine fanove biti dostupan u pretprodaji već u siječnju.

Foto: Luka Čop





A dok uživamo u pjesmu "Moj rodni grad" i željno iščekujemo Ninin novi album omiljenu divu možemo vidjeti na brojnim koncertima uživo - 6. prosinca u Varaždinu, 20. prosinca u Koprivnici, 22. prosinca u Opatiji, 28.12. u Bihaću, za Novu Godinu na Viru, a 20. veljače nastupa u beogradskom Sava Centru.