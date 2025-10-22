FOTO Nina Badrić rasplamsala je emocije na koncertu u Lisinskom
Zagrebački Lisinski u srijedu navečer disao je u ritmu Nine Badrić. Publika je ispunila dvoranu kako bi prisustvovala akustičnom koncertu 'Nina Unplugged', glazbenoj večeri na kojoj je pjevačica svoje najveće hitove predstavila u novim aranžmanima. Na pozornici joj se pridružio orkestar pod ravnanjem Ante Gele. Prije izlaska na pozornicu, Nina je priznala da ju je obuzelo uzbuđenje. 'Pokušavam se malo umiriti, biti u miru, ali to je sada nemoguće. Sad je već trema i uzbuđenje raste prije izlaska na binu. Uskoro smo na pozornici. Moram se presvući, moram proći s orkestrom još neke stvari i to je to', rekla je za Večernji list