Čujem da je sinoć falio samo moj duet s A$AP-om. Ja sam zapela gore u heliću, napisala je Badrić ispod fotografije na kojoj na Pariškom tjednu mode pozira s reperom
Nina Badrić objavila staru fotku s A$AP Rockyjem: Rihanna, skužila sam ga prije tebe
Američki reper A$AP Rocky (38) u utorak je održao koncert u prepunoj zagrebačkoj Areni. Tim povodom pjevačica Nina Badrić se prisjetila njihovog susreta prije nekoliko godina.
Naime, Badrić se sa slavnim reperom fotografirala na Pariškom tjednu mode.
- Čujem da je sinoć falio samo moj duet s A$AP-om. Ja sam zapela gore u heliću - našalila se Nina pa dodala: 'P.S. Rihanna, skužila sam ga prije tebe'.
Rihanna i A$AP vezu su potvrdili 2020. godine, a danas imaju troje djece. U metropolu je stigao u sklopu turneje DON’T BE DUMB. Koncert je započeo spuštanjem iz helikoptera koji lebdi iznad pozornice, a nastupio je i u publici. Izveo je svoje najveće hitove poput "Fashion Killa", "Praise The Lord" i "Sundress".
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