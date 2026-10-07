Nina Badrić objavila staru fotku s A$AP Rockyjem: Rihanna, skužila sam ga prije tebe

Američki reper A$AP Rocky (38) u utorak je održao koncert u prepunoj zagrebačkoj Areni. Tim povodom pjevačica Nina Badrić se prisjetila njihovog susreta prije nekoliko godina.

Naime, Badrić se sa slavnim reperom fotografirala na Pariškom tjednu mode.

- Čujem da je sinoć falio samo moj duet s A$AP-om. Ja sam zapela gore u heliću - našalila se Nina pa dodala: 'P.S. Rihanna, skužila sam ga prije tebe'.

Zagreb: ASAP Rocky održao je koncert u Areni | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Rihanna i A$AP vezu su potvrdili 2020. godine, a danas imaju troje djece. U metropolu je stigao u sklopu turneje DON’T BE DUMB. Koncert je započeo spuštanjem iz helikoptera koji lebdi iznad pozornice, a nastupio je i u publici. Izveo je svoje najveće hitove poput "Fashion Killa", "Praise The Lord" i "Sundress".