Nina Badrić otkrila tko je dečko Jelene Rozge: 'Godine su samo broj kad se dogodi privlačnost'

Pop zvijezda Nina Badrić dala je intervju za srpski 24sedam, povodom svog velikog koncerta u Beogradskoj Areni. U jednom trenutku novinarka je upitala našu pjevačicu o njezinoj dragoj prijateljici Jeleni Rozgi i njezinom partneru.

- Jelena Rozga ima dosta mlađeg partnera, kako vi gledate na to? - pitala ju je voditeljica.

- Palac gore, apsolutno da jer su godine samo broj. Kad se dogodi neka privlačnost, energija i ljubav, godine su tu nevažna stvar. S obzirom na to da poznajem Ivana dugi niz godina, znam koliko je on zreo i koliko je on jedan dečko na svom mjestu. Meni se ponekad činilo da je Jelena mnogo mlađa od njega, tako da nisu godine bitne da se ljudi nađu - rekla je direktno Nina.

- Bitno je koliko imaš životnog iskustva, a što se mene osobno tiče, mogu imati nekoga tko je i mlađi od mene, ali ne puno. Netko tko je mnogo mlađi nema to iskustvo za mene, od 40 pa naviše, eto, to može - dodala je. Mnogi su u Nininim izjavama prepoznali da se radi o Ivanu Huljiću.

Foto: Nel Pavletic/24sata

Navodnu ljubavnu vezu glazbene zvijezde Jelene Rozge i Ivana Huljića komentirao je svojevremeno i otac Tonči.

- To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju djecu čini sretnima, mora i mene usrećiti - kazao je.

Podsjećamo, već se neko vrijeme šuška da Jelena i Ivan uživaju u ljubavi, ali oni se nisu oglasili o toj temi do danas.

Foto: Čitatelj 24sata

No, početkom godine objavili smo fotografije pjevačice i mladog skladatelja iz Budimpešte. Par je u lipnju 2024. uživao u glavnom gradu Mađarske uoči koncerta poznate grupe Coldplay.

Jelena i Ivana ranije su viđeni u trgovini. Fotografije je tada Dalmatinskom portalu poslao čitatelj koji je izjavio da su mu Jelena i 10 godina mlađi Ivan djelovali 'opušteno i veselo'.