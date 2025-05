Nina Badrić podijelila emotivnu poruku obožavateljice: 'Mama ti nikada nije uspjela zahvaliti'

Pjevačica Nina Badrić na sceni je već tri desetljeća, a tijekom godina karijere izgradila je s brojnim obožavateljima lijep odnos. O tome svjedoči i poruka koju joj je poslala jedna obožavateljica, a Badrić ju je objavila u obliku Instagram storyja.

- Ne znam hoćeš li ovo ikada pročitati, ali osjećam potrebu da ti napišem. Negdje početkom 2000-tih imala si koncert u Grubišnom Polju, malom mjestu u kojem sam tada živjela. Bila sam još mala, a moja mama me vodila na tvoj koncert. Ona se tamo doselila zbog ljubavi - udala se za mog tatu, ali nažalost, nikad nije do kraja bila prihvaćena jer nije bila 'njihova'. Iako su se ona i tata trudili, gradili firmu i život iz ničega, mama se često osjećala usamljeno i odbačeno. Na koncertu, ti si me pozvala na pozornicu da plešem. Govorila si kako sam slatka, nasmijavala publiku i stvarala atmosferu koju i danas pamtim. Znam da si poslije rekla i nešto mojoj mami, ali nažalost zaboravila sam što - dio je poruke koju je obožavateljica poslala.

- Taj tvoj mali, iskreni trenutak pažnje bio je za nju nešto golemo. Bila je ponosna, sretna, možda po prvi put osjećala da vrijedi i da netko to vidi. Tvoja glazba bila je dio nje cijelog života, još od tvojih početaka. Tu ljubav je prenijela i na mene. Nažalost, mama je preminula prije dvije godine i nije ti nikada uspjela zahvaliti. Znam da bi ti ona ovo sve ljepše i jasnije rekla, ali pišem onako kako pamtim i sjećam. Danas, kad na društvenim mrežama vidim djecu kako pjevaju i plešu na tvojim koncertima na pozornici, srce mi se stisne i nasmije u isto vrijeme. Hvala ti što si u jednom malom trenutku učinila da se moja mama osjeti viđeno i voljeno, pogotovo u tim teškim vremenima - napisala joj je.

Podsjetimo, Badrić je prošle godine proslavila 30 godina karijere, a uskoro će, na nadolazećim Melodijama Jadrana, predstaviti novu pjesmu 'Ja čuvam njen doma' za koju je sama napisala i glazbu i tekst'.

- Pjesma koja govori da žena ženi ipak nije vuk, jedna tema koja do sad možda i nije toliko obrađena u hrvatskim pjesmama. Jedno poštovanje prema nečemu što je tuđe, amo to tako nazvati - rekla je za InMagazin