Nina Badrić pokazala je kako provodi posljednje dane ljeta...

Pjevačica Nina Badrić (51) posljednje dane ljeta provodi na Hvaru, a svojim je pratiteljima pokazala kako se provodi.

Objavila je fotografiju iz izlaska s prijateljicama i kratko napisala: 'Sinoć u lovu na pršut'. Nina je za izlazak odabrala dužu šljokičastu haljinu koje je iskombinirala sa štiklama.

Pokazala je Nina što radi i preko dana. Pozirala je na plavoj stolici u kupaćem kostimu i bijeloj košulji.

- Dokle god ovako započinju moji dani, dobro je sve - napisala je uz plavo srce.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno u IN Magazinu progovorila o tome kako se danas vrši golemi pritisak na žene i njihovu ljepotu, a da se muškarce tretira potpuno drugačije.

- Žena što je starija je otpisanija, muškarac što je stariji on je šarmantiji makar bio debeo, zapušten, prljav, imao trbušinu do zuba, njemu će uvijek naći i reći 'on je boemski šarmantan'. A nema veze što smrdi na kilometre, a nama ženama će svaku boru isticati pa prvi komentar će bit 'Ma vidi ovu što se raspala!' - rekla je tada Nina.