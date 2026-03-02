Obavijesti

Show

Komentari 3
LEGENDA TALIJANSKE GLAZBENE SCENE

Nina Badrić srela legendarnog Al Bana: 'Žicala sam fotku...'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Nina Badrić srela legendarnog Al Bana: 'Žicala sam fotku...'
3
Foto: Instagram

Al Bano je jedno od onih imena koje ne treba posebno predstavljati. Na festivalu Sanremo sudjelovao je čak 15 puta, a publici je i danas najpoznatiji po pjesmi 'Felicità', koju je izvodio s tadašnjom suprugom

Admiral

Neka sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno… žicala sam fotku, poručila je pjevačica Nina Badrić nakon susreta s legendarnim talijanskim glazbenikom Al Banom, koji će 1. travnja nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Foto: Instagram

Al Bano je jedno od onih imena koje ne treba posebno predstavljati. Na festivalu Sanremo sudjelovao je čak 15 puta, a publici je i danas najpoznatiji po pjesmi 'Felicità', koju je izvodio s tadašnjom suprugom Rominom Power.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako su osvojili drugo mjesto, pjesma je postala bezvremenski hit koji im je donio svjetsku slavu. Dvije godine kasnije, 1984., par se vratio na pozornicu Sanrema i pobijedio s pjesmom 'Ci sarà'. Vjenčali su se se 1970. godine, nakon tri godine veze. U braku su dobili kćer Yleniju Mariju rođenu 1970., sina Yarija 1973. te kćeri Christel Chiaru 1985. i Rominu Jolandu 1987. godine. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Par se razveo nakon obiteljske tragedije. Njihova kći Ylenia nestala je početkom 1994. godine. Posljednji put viđena je 6. siječnja u New Orleansu, a unatoč policijskoj istrazi nikad nije pronađen nijedan konkretan trag. U trenutku nestanka boravila je u hotelu s glazbenikom koji je bio 20 godina stariji od nje. Krajem siječnja je priveden, ali je ubrzo pušten jer nije bilo dokaza koji bi ga povezivali s njezinim nestankom.

Jedan zaštitar u to je vrijeme svjedočio da je vidio ženu kako skače u rijeku Mississippi. Nijedna žena nije izronila pa nikad nije dokazano da se radilo o Yleniji Carrisi. Godine 1996. obitelj je zaprimila i anonimni poziv u kojem je nepoznata osoba tvrdila da je Ylenia živa.

Roditelji su se s kćeri posljednji put čuli na Silvestrovo 1993., a nestanak su službeno prijavili 18. siječnja 1994. Dok je njezina majka godinama vjerovala da je živa, njezin otac je kasnije rekao da vjeruje kako je završila u rijeci Mississippi te je 2013. potpisao zahtjev da se Ylenia proglasi mrtvom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovog ponedjeljka
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ovog ponedjeljka

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 2. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more' i 'Velvet: Novo carstvo'
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'
VIDNO POTRESENA

Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: 'Jedna od najstrašnijih, najgorih noći...'

Petra Ecclestone, kći Slavice I Bernieja Ecclestonea, proživjela je pravu dramu u Dubaiju: 'Pobjegli smo tražeći mir, a dočekao nas je teror'
Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije
SVE JE SNIMIO

Zanima vas kako izgleda transplantacija kose? Sandi Pego otkrio detalje operacije

Naš influencer Sandi Pego otputovao je u Tursku na drugu transplantaciju kose. Nakon prvog zahvata od prije nekoliko godina kada je riješio prednji dio vlasišta bio je vrlo zadovoljan rezultatom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026