Nina Badrić srela legendarnog Al Bana: 'Žicala sam fotku...'

Neka sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno… žicala sam fotku, poručila je pjevačica Nina Badrić nakon susreta s legendarnim talijanskim glazbenikom Al Banom, koji će 1. travnja nastupiti u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Al Bano je jedno od onih imena koje ne treba posebno predstavljati. Na festivalu Sanremo sudjelovao je čak 15 puta, a publici je i danas najpoznatiji po pjesmi 'Felicità', koju je izvodio s tadašnjom suprugom Rominom Power.

Iako su osvojili drugo mjesto, pjesma je postala bezvremenski hit koji im je donio svjetsku slavu. Dvije godine kasnije, 1984., par se vratio na pozornicu Sanrema i pobijedio s pjesmom 'Ci sarà'. Vjenčali su se se 1970. godine, nakon tri godine veze. U braku su dobili kćer Yleniju Mariju rođenu 1970., sina Yarija 1973. te kćeri Christel Chiaru 1985. i Rominu Jolandu 1987. godine.

Par se razveo nakon obiteljske tragedije. Njihova kći Ylenia nestala je početkom 1994. godine. Posljednji put viđena je 6. siječnja u New Orleansu, a unatoč policijskoj istrazi nikad nije pronađen nijedan konkretan trag. U trenutku nestanka boravila je u hotelu s glazbenikom koji je bio 20 godina stariji od nje. Krajem siječnja je priveden, ali je ubrzo pušten jer nije bilo dokaza koji bi ga povezivali s njezinim nestankom.

Jedan zaštitar u to je vrijeme svjedočio da je vidio ženu kako skače u rijeku Mississippi. Nijedna žena nije izronila pa nikad nije dokazano da se radilo o Yleniji Carrisi. Godine 1996. obitelj je zaprimila i anonimni poziv u kojem je nepoznata osoba tvrdila da je Ylenia živa.

Roditelji su se s kćeri posljednji put čuli na Silvestrovo 1993., a nestanak su službeno prijavili 18. siječnja 1994. Dok je njezina majka godinama vjerovala da je živa, njezin otac je kasnije rekao da vjeruje kako je završila u rijeci Mississippi te je 2013. potpisao zahtjev da se Ylenia proglasi mrtvom.