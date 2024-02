Nina Badrić traži obožavatelje savjet: 'Koje mi bolje stoje?'

Nina Badrić (51) zatražila je mišljenje obožavatelja o svojim novim dioptrijskim naočalama.

- Prve ili druge? - upitala ih je u opisu fotografija na kojima pozira s dva različita okvira dioptrijskih naočala.

'Sve ti stoji savršeno', 'Uzmi obje', 'Ljepoto', pisali su oduševljeni pratitelji dok su mnogi ipak sugerirali Nini da uzme naočale s crvenim okvirom.

Podsjetimo, poznata pjevačica nedavno se drastično ošišala, a o promjeni je progovorila za In Magazin.

- Nije lako capnuti kosu skroz do kraja. Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - ispričala je Nina.