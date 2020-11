Nina Badrić traži pomoć države: 'Nema dočeka Nove godine pa uplatite novac bolesnoj djeci...'

<p>Pjevačica <strong>Nina Badrić</strong> (48) izazvala je burne reakcije kada je prije nekoliko mjeseci videoporukom zamolila Ministarstvo da svim estradnjacima ponovno dozvoli raditi. No pandemija je opet uzela maha. Kafići, restorani i noćni klubovi privremeno su zatvoreni pa su shodno tome i koncerti te festivali odgođeni. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ovaj put Nina nije tražila 'pomoć glazbenicima' već je na društvenim mrežama odlučila pokrenuti humanitarnu akciju. </p><p>- S obzirom na to da nema organiziranog dočeka Nove godine, neka grad izdvoji novac i uplati za liječenje bolesnoj djeci. Širi dalje - napisala je pjevačica. Brojni pratitelji podržali su ovu akciju komentirajući kako bi to bio najpametnije uložen novac. </p><p>Podsjetimo, Badrić je krajem srpnja istaknula kako od njezinog posla ne živi samo ona, već najmanje 15 obitelji te kako su mnogi glazbenici u posljednjih nekoliko mjeseci ostali gladni. </p><p>Nina je u proljeće imala prvi koncert u zagrebačkoj Areni, a svega nekoliko dana kasnije, sve je stalo. Poručila je kako pjevanje za nju nije hobi već odgovornost.</p>