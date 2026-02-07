Obavijesti

INTERPRETKINJA FLAMENCA

Nina Ćorić se vraća na pozornicu Kluba Kazališta Komedija

Foto: Samir Cerić Kovačević

Vokalistica i interpretkinja flamenca Nina Ćorić na pozornicu Kluba Kazališta Komedija stiže s jedinstvenim programom “Poemas de Ida y Vuelta”.

Nina Ćorić, vokalistica i interpretkinja flamenca, zajedno s vrhunskim glazbenicima u postavi: Mario Rašić, Marko First, Ivan Kapec i Luis Camacho Montealegre, vraća se na pozornicu Kluba Kazališta Komedija jedinstvenim programom “Poemas de Ida y Vuelta”. Koncert će se održati u nedjelju, 8. veljače i spaja autorske pjesme nastale na poeziju Federica García Lorce, djela drugih umjetnika inspirirana njegovom poezijom te izbor tradicionalnih flamenco i latino standarda. Autorsku glazbu potpisuju Mario Rašić i Marko First, dok Nina Ćorić potpisuje adaptacije Lorkine poezije, prilagođavajući stihove glazbenom izrazu i konceptu projekta.

Ovim koncertom započinje obilježavanje 90. godišnjice smrti velikog španjolskog pjesnika, kroz glazbu koja oživljava njegove stihove i otkriva ih publici na potpuno novi način.

U godini kada obilježava 15 godina glazbenog djelovanja, pjevačica iza sebe ima koncert u rasprodanom Lisinskom, dvije nominacije za nagradu Porin i bogatu karijeru kroz koju neumorno istražuje glazbene pejzaže flamenca. “Poemas de Ida y Vuelta” prilika je da publika doživi glazbenicu u njezinoj punoj snazi, ali u intimnijem i bliskom okruženju.

Ulaznice možete kupiti online na ulaznice.hr te na blagajni Kluba Kazališta Komedija. 

