Nina Dobrev osvaja u bikinijima nakon prekida: Toliko si zgodna

Neki stari prijatelji, neki novi prijatelji... sada svi najbolji prijatelji. Nisam se toliko smijala, bila zadivljena i nasmijana u životu. Savršen način za doček nove godine. Odličan početak. Osjećam se izvanredno sretnom i zahvalnom, poručila je nedavno zvijezda 'Vampirskih dnevnika', Nina Dobrev, na Instagramu.

Rečenice zvuče ležerno, ali govore dovoljno. Nakon što je olimpijski snowboarder Shaun White prekinuo zaruke s njom nakon pet godina veze, Dobrev očito ulazi u fazu u kojoj nema potrebe ništa dodatno objašnjavati. Diše punim plućima, putuje, druži se i objavljuje točno onoliko koliko želi.

Foto: Instagram

Praznike provodi na Svetom Bartolomeju, okružena prijateljima i poznatim licima, a njezin Instagram posljednjih tjedana ispunjen je videima i fotografijama koje pokazuju novo raspoloženje. Posebno se ističe video u kojem se pojavljuje u nizu kupaćih kostima, snimljen uz pjesmu 'Upside Down' Diane Ross.

Foto: Instagram

'Tvoja sreća se vidi kroz ekran, sviđa mi se ova verzija tebe u 2026.', 'Nina, toliko si zgodna da imam glavobolju', 'Samački život ti dobro stoji', 'Mislim da je prekid najbolja stvar koja ti se ikad dogodila', komentirali su njezini pratitelji.

Iako Nina nije izravno komentirala prekid, koji je objavljen u rujnu, podijelila je nekoliko TikTok videa za koje obožavatelji vjeruju da se odnose upravo na Whitea.

- Uzbuđena sam zbog budućnosti i jedino što je zajamčeno jest promjena - rekla je za TMZ nakon njihova prekida.