Nina Donelli stigla traktorom do Ljubljane pa slistila 4 bureka

Do sada je snimila duete s Mladenom Grdovićem, Giulianom, Tarapana bendom i klapom More. Ninu Donelli neki nazivaju 'omiljenom slovenskom pjevačicom u Hrvatskoj'. Upravo je snimila novu pjesmu i pripadajući joj spot. U singlu 'Frajer' dotiče teme bliske mnogim ženama - potragu za pravom ljubavi koju prate velika očekivanja, slatka razočaranja i pitanje postoji li uopće 'onaj pravi'. Pjesmu su napisali Neno Ninčević i Raay.

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- Zar nema više nikog normalnog?! Htjela sam na zabavan način prikazati takve situacije koje su nam svima bliske, bez puno drame, ali uz puno smijeha - rekla je Nina o novoj pjesmi.

Foto: Rok Maver

Priča o spotu je nesvakidašnja, pogotovo kad je u centar Ljubljane došla na skupocjenom traktoru. Sati snimanja svima su otvorili apetit pa je pjevačica društvo odvela na burek, a prizor Nine kako uživa u slasnom jelu oduševio je redatelja Roka Mavera toliko da ga je odlučio uvrstiti u spot. Scenu su ponavljali nekoliko puta pa je Nina pojela ukupno četiri bureka što joj je, kako sama kaže, rekord!

Foto: Rok Maver

Ljeto će Nina provesti kombinirajući koncerte i odmor.

- Svakog se ljeta trudim maksimalno opustiti i uživati s obitelji, a otkako sam mama, dobra organizacija je još bitnija nego prije. Obožavam ići na more u Hrvatsku, ove godine ćemo biti kraj Zadra i jako se veselim kupanju i šetnjama uz more. Nije to baš pravi dugi godišnji jer ga svako malo prekidam zbog koncerata, ali uz pomoć mojeg partnera sve se da uskladiti. Sretna sam jer uz sebe imam pravog frajera - otkrila je pjevačica.