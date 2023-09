Nina Ferić svojim skladbama predstavlja Hrvatsku: 'Želim stvoriti razglednicu naše zemlje'

Nagrađivana pijanistica i skladateljica Nina Ferić nakon osvojene Global Music Awards Bronze Medal ostala je u kontaktu s izdavačem Parma Recordings iz SAD-a pa je odlučila skroz spontano poslati jednu skladbu koju je napisala.

Ta skladba se svidjela izdavaču, a Ferić je nedavno u Češkoj, za kompilacijski album na kojem će biti djela suvremenih skladatelja, snimila ne samo nju, već još jednu skladbu.

- Na snimanju je bilo prekrasno. Vrlo mi je emotivno bilo čuti svjetske praizvedbe mojih skladbi, jer je ujedno to i za mene bio prvi put da neki orkestar izvodi i snima moju glazbu - rekla je.

Foto: PROMO/

- Orkestar je bio sjajan, svi su glazbenici vrhunski profesionalci kojima su se moje skladbe jako svidjele pa su i oni uživali u našoj suradnji - dodala je.

Osim što je jedina koja će na albumu imati čak dvije skladbe, jedina je iz Hrvatske, a i jedina je žena.

- To je jako dobar znak jer nas ima malo ženskih skladateljica. Tako da je to vrlo pozitivno i ne osjećam teret ili pritisak, već radost što imam priliku biti jedina žena u muškom društvu - objasnila je glazbenica.

Kompilacijski album nastao je međunarodnom suradnjom. Dirigent 'Janacek Philharmonic Orchestra', Jiri Petrdlik, je Čeh, producent snimanja i jedan od vodećih ljudi Parme Recordingsa Jan Košulič također je Čeh, dok je izvršeni direktor Parme i producent albuma Amerikanac Bob Lord.

Foto: Privatni album

- Dirigent, češki maestro Jiri Petrdlik, odmah je shvatio što sam glazbom htjela reći i izvrsno je pripremio orkestar - ispričala nam je Ferić.

Obje skladbe na albumu, 'Priče iz Hrvatske: Igrale se vile' i 'Jure i More: Rapsodija za orkestar', predstavljaju Hrvatsku.

- Za skladbu 'Igrale se vile' jednoglasno su zaključili da zvuči vrlo hrvatski, da ih baš podsjeća na našu zemlju. To mi je bilo posebno drago jer je ta skladba prva iz ciklusa skladbi 'Priče iz Hrvatske' kojom želim opisati našu zemlju, krajolik i prirodu te u njih utkati neke hrvatske priče, mitove i legende, stvoriti svojevrsnu glazbenu razglednicu naše zemlje - objasnila je Ferić.

Skladba ima i hrvatskih folklornih elemenata.

- Etno muzika uvijek me zanimala. Iako nisam stručnjak za to područje, uvijek me zanimao njezin utjecaj. Zanimljivo mi je kako kod nas u Hrvatskoj svako područje, svaki dio ima svoje različitosti i to me zabavlja. Nastojala sam hrvatske legende pretočiti u glazbu - ispričala je Ferić.

Foto: Privatni album

Kompilacijski album radnog naziva 'Modern Orchestral Works' izlazi sredinom iduće godine, a skladateljica, kako kaže, vjeruje da će rezultat biti izvanredan.

Kad je riječ o planovima za dalje Nina će se i dalje posvetiti stvaranju glazbe koja će dostojno predstaviti Lijepu Našu, a nada se da će nekad u budućnosti surađivati i s hrvatskim producentima.

Foto: PROMO/

- Stvaram i dalje, slažem ciklus 'Priče iz Hrvatske', Parma ima odlične ideje za neke nominacije mojih skladbi, a osobno se nadam i nekim hrvatskim suradnjama - zaključila je Ferić.

Inače, za album 'People, Places, Moments' osvojila je Global Music Awards Bronze Medal u glazbenom žanru 'Contemporary Classical Music'. Željela je kroz glazbu, kako kaže, ispričati priče koje su njoj vrlo bliske i drage. Album je snimljen u studiju Classica Viva u Milanu, a objavljen je krajem prošle godine. Izdavač je Parma Recordings (SAD) pod etiketom Big Round Records.