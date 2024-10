Nina iz 'Života na vagi' priznala da se raspada: 'Pretvaram se...'

Voditeljica Marijana Batinić je na vaganju primijetila da je kandidatkinja Nina mirnija. 'Ne znam možda me Nikolina malo izvlači iz tih mojih stanja. No, tužna sam i dalje. Nisam sretna, a možda to sada malo bolje prikrivam', priznala je Nina u prošloj epizodi showa 'Života na vagi'.

Priznala je kako joj je teško glumiti da je sve u redu kad se 'raspadaš'.

Foto: RTL

- Samopouzdanje mi je malo poraslo, zbog toga mi je lakše - dodala je pa nastavila:

- Dosta vremena sam ja tu vrckava, vesela, našminkam se, sredim se i pretvaram da je sve super, ali zapravo je to sve samo maska.

Priznala je kako se prilikom prijave bojala da će biti previše gladna u kući i previše intenzivno trenirati...

- Na kraju sam sita i volim trening, ali mi je glava nikako - rekla je. Slasticama je mogla odoljeti, pojasnila je, jer je ta nezdrava prehrana podsjeti koliko ovdje pati.

Foto: RTL