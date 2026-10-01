Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario, kojeg je upoznala tijekom snimanja treće sezone showa 'Život na vagi', očekuju prvo dijete
Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'
Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario Mandić čekaju prvo dijete. Bivša natjecateljica treće sezone showa 'Život na vagi' vijest je objavila na Instagramu, a par je odmah otkrio i da im stiže djevojčica.
- Naša djevojčica nam stiže 2027. - napisala je Nina Martina uz crno-bijeli video u kojem su pokazali i prve fotografije bebe s ultrazvuka.
U snimci Mario stoji okrenut leđima, dok mu Nina Martina prilazi i grli ga. U rukama drži fotografije s ultrazvuka i malene bijele cipelice. Mario zatim skida kapu, a ispod nje se vidi druga s natpisom 'DAD'. Nina Martina nosi kapu s natpisom 'MOM'.
Ninu Martinu gledatelji su upoznali 2018. godine u trećoj sezoni 'Života na vagi'. Tad je nosila djevojačko prezime Korbar i imala 25 godina. U show je ušla sa 124 kilograma, a izašla s 84,3 kilograma te je tijekom natjecanja izgubila gotovo 40 kilograma.
Borba s kilogramima kod nje je, međutim, počela mnogo prije TV kamera. Nakon završetka showa nastavila je trenirati i govoriti o promjeni prehrane i životnih navika. U istoj sezoni natjecao se i Mario. U 'Život na vagi' ušao je sa 165,5 kilograma, a do kraja je skinuo 53,5 kilograma i završio sa 112 kilograma. Dogurao je i do finala treće sezone.
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