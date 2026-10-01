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Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'

Piše 24sata,
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Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'
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Foto: Instagram
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Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario, kojeg je upoznala tijekom snimanja treće sezone showa 'Život na vagi', očekuju prvo dijete

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Nina Martina Mandić i njezin suprug Mario Mandić čekaju prvo dijete. Bivša natjecateljica treće sezone showa 'Život na vagi' vijest je objavila na Instagramu, a par je odmah otkrio i da im stiže djevojčica.

- Naša djevojčica nam stiže 2027. - napisala je Nina Martina uz crno-bijeli video u kojem su pokazali i prve fotografije bebe s ultrazvuka.

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U snimci Mario stoji okrenut leđima, dok mu Nina Martina prilazi i grli ga. U rukama drži fotografije s ultrazvuka i malene bijele cipelice. Mario zatim skida kapu, a ispod nje se vidi druga s natpisom 'DAD'. Nina Martina nosi kapu s natpisom 'MOM'.

Foto: Instagram

Ninu Martinu gledatelji su upoznali 2018. godine u trećoj sezoni 'Života na vagi'. Tad je nosila djevojačko prezime Korbar i imala 25 godina. U show je ušla sa 124 kilograma, a izašla s 84,3 kilograma te je tijekom natjecanja izgubila gotovo 40 kilograma.

Borba s kilogramima kod nje je, međutim, počela mnogo prije TV kamera. Nakon završetka showa nastavila je trenirati i govoriti o promjeni prehrane i životnih navika. U istoj sezoni natjecao se i Mario. U 'Život na vagi' ušao je sa 165,5 kilograma, a do kraja je skinuo 53,5 kilograma i završio sa 112 kilograma. Dogurao je i do finala treće sezone.

Foto: Instagram

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