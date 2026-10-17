Nina Martina iz 'Života na vagi' pokazala trudnički trbuščić...

Nina Martina Korbar i njen suprug Mario Mandić, koje je hrvatska javnost upoznala kao sudionike reality showa 'Život na vagi' nedavno su podijelili lijepe vijesti da će postati roditelji te da čekaju kćerkicu.

- Naša djevojčica nam stiže 2027. - napisali su ispod videa koji su objavili na Instagramu, a na kojem se par grli dok Nina Martina drži snimke s ultrazvuka te par dječjih papučica.

Nina Martina je sada objavila fotografije sa svadbe na kojoj su ona i suprug bili gosti, a ispod elegantne haljine nazirao se trudnički trbuščić koji je već poprilično vidljiv.

- Mandići na prvoj svadbi - napisala je u opisu fotografije na kojoj nasmiješeno pozira sa suprugom dok on drži ruku na njenom trbuhu.

Objavila je i dvije fotografije na kojima pozira sama i pokazuje trbuh u dugoj smeđoj haljini sa svilenim detaljima.

- Just me and my little bump - napisala je u opisu fotografija (‘Ja i moj mali trbuščić’).

Podsjetimo, Nina Martina i Mario zaručili su se u srpnju 2024. godine, a vjenčanje je održano početkom svibnja ove godine. Nina Martina je zablistala u bijeloj vjenčanici srcolikog dekoltea dok su rukavi bili ukrašeni tilom na kojemu su bili kristali.