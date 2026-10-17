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Nina Martina iz 'Života na vagi' pokazala trudnički trbuščić...

Piše Maša Mai Čigir,
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Nina Martina iz 'Života na vagi' pokazala trudnički trbuščić...
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Foto: Instagram
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Nina Martina i Mario Mandić nedavno su otkrili da očekuju djevojčicu, a sada se Nina Martina pohvalila trudničkim trbuščićem

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Nina Martina Korbar i njen suprug Mario Mandić, koje je hrvatska javnost upoznala kao sudionike reality showa 'Život na vagi' nedavno su podijelili lijepe vijesti da će postati roditelji te da čekaju kćerkicu.

SRETNE VIJESTI Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'
Nina Martina iz 'Života na vagi' je trudna! 'Stiže nam djevojčica'

- Naša djevojčica nam stiže 2027. - napisali su ispod videa koji su objavili na Instagramu, a na kojem se par grli dok Nina Martina drži snimke s ultrazvuka te par dječjih papučica.

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Nina Martina je sada objavila fotografije sa svadbe na kojoj su ona i suprug bili gosti, a ispod elegantne haljine nazirao se trudnički trbuščić koji je već poprilično vidljiv.

- Mandići na prvoj svadbi - napisala je u opisu fotografije na kojoj nasmiješeno pozira sa suprugom dok on drži ruku na njenom trbuhu.

Objavila je i dvije fotografije na kojima pozira sama i pokazuje trbuh u dugoj smeđoj haljini sa svilenim detaljima.

- Just me and my little bump - napisala je u opisu fotografija (‘Ja i moj mali trbuščić’).

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FOTO Nina Martina iz Života na vagi pohvalila se fotkama sa svadbe: Postali smo muž i žena

Podsjetimo, Nina Martina i Mario zaručili su se u srpnju 2024. godine, a vjenčanje je održano početkom svibnja ove godine. Nina Martina je zablistala u bijeloj vjenčanici srcolikog dekoltea dok su rukavi bili ukrašeni tilom na kojemu su bili kristali.

Foto: Instagram

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