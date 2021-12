Nina Marina Korbar (28) ranije je oduševila četveročlani žiri showa 'Supertalent', ali i gledatelje koji su očarani njezinim vokalnim sposobnostima. Ipak, to nije prvi put da se predstavila javnosti jer je već 2018. sudjelovala u emisiji 'Život na vagi'.

Naime, sada se Nina Martina oglasila na društvenoj mreži Instagram i svojim pratiteljima dala do znanja da napušta show 'Supertalent'.

- Dragi svi, ne znam kako započeti s ovom objavom i kako vam ovo reći, jer sam i sama u šoku, ali, nažalost, moj put u Supertalentu je završio baš onda kad je trebao zasjati u punom sjaju. Naime, ovo su fotke s generalne probe, koja je bila predobra, zabavna, napravili smo top scenski nastup, dogovorili probnu šminku i frizuru, dizajnirali smo ženstveni i moćni styling, a pjesma? - započela je ona.

- Pjesma je trebala biti 'Moja ljubav' Nine Badrić, ali u drugačijem aranžmanu, prilagođenom meni, mom izričaju, mom karakteru i s ciljem da sve vas zadivimo i napravimo jedan nastup na hrvatskom jeziku kakav ste vi zaslužili i koji ste jedva čekali. Marija Husar i ja smo imale nekoliko proba i bile smo jako uzbuđene oko nastupa, ali, nažalost, sve je to ostalo na ideji jer sam dva dana nakon generalne probe bila pozitivna na koronavirus i zato sam bila 'primorana' odustati od daljnjeg natjecanja i snimanja polufinalne emisije - nastavila je.

Nina Martina priznala je kako ju je ta činjenica šokirala, rastužila, rasplakala te ju ostavila bez teksta.

- Nevjerica da neću nastupiti i da više nisam u 'Supertalentu' je i dalje prisutna i ta činjenica me još uvijek boli. Bila sam spremna za nastup, spremna pružiti vam ono što vi iščekujete i zaslužujete, a to je brutalan vokalni i scenski nastup koji bi unio toplinu i radost u vaša srca - objasnila je.

Napisala je i kako joj je jako i neopisivo žao što je morala napustiti natjecanje.

- Jako mi je i neopisivo žao ovo pisati, tužna sam što sam trebala napustiti natjecanje, ponajviše jer mi vi pružate toliko veliku podršku, toliko me obasipate komplimentima i oduševljenim reakcijama na moje pjevanje da nemam riječi... Zbog vas sam dobila dodatnu hrabrost i još više ojačala samopouzdanje. Uvjerena sam da bismo ušli u finale i da bih uz vašu ogromnu podršku dogurala jako daleko, možda čak i do same pobjede - rekla je.

- Žao mi je, stvarno je, ali ovo se očito trebalo dogoditi. Čovjek snuje, Bog određuje. Na meni je da sada ostanem jaka, fokusirana i radim na novom planu i putu do uspjeha. Hvala 'Novoj TV' na predivnoj organizaciji, na odličnom timu ljudi s kojima sam surađivala i odličnoj vibri, trudu i atmosferi. Vjerujem da ćemo surađivati ponovno. Hvala svima vama na nevjerojatnoj podršci, beskrajno mi puno znači. Do ponovnog susreta, vaša Nina - zaključila je za kraj Nina Martina na društvenoj mreži.

Njezini pratitelji, iako je rastužila ova vijest, odmah su joj pružili podršku.

- Jako mi je žao, ali glavu gore i bit će još prilike za sve, prijavi se iduće godine - napisala je jedna pratiteljica ispod objave Nine Martine.

- Ti si pobjednica bez obzira na izostanak polufinala i finala, sada se oporavi i sve ce biti u redu. Ima puno pozornica koje čekaju tvoj nastup i puno gledatelja koje si očarala samo jednom izvedbom..i koji očekuju tvoje nastupe...drži se... - složio se i drugi pratitelj na društvenoj mreži Instagram.