Nina Martina se skinula u badić pa pozirala: 'Krasna si prirodna'

<p>Iako još uvijek nije vrijeme za kupanje i cjelodnevno sunčanje na plažama, to nije spriječilo <strong>Ninu Martinu Korbar </strong>(27), bivšu natjecateljicu showa 'Život na vagi', da se skine u kupaći kostim i podijeli to na Instagramu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Martina pjeva</strong></p><p>- Jedva čekam more, a vi? - napisala je nasmijana Nina Martina. Nije pratiteljima otkrila lokaciju na kojoj je 'hvatala' boju, ali čini se kako Korbar jedva čeka pauze od kišnih dana kako bi uživala u sunčanim trenucima. 'Prekrasna si ovako prirodna', jedan je od brojnih komentara. </p><p>Nina Martina, čini se, i dvije godine nakon završetka showa održava zdraviji način života. Redovito na društvenim mrežama objavljuje zdrave obroke, kao što su salate i zobene kaše. </p><p>Od svoje najveće kilaže, Nina Martina sad je mršavija za otprilike 70 kilograma, a poput mnogih kandidata, i ona se malo udebljala nakon izlaska iz vile showa 'Život na vagi'. </p><p>- Udebljala sam se nekoliko kilograma odmah nakon snimanja finala jer je većina nas željela biti čim mršavija u finalu. Nakon finala sam nastavila s pravilnom prehranom kakva treba biti kad mršavite i s redovnim treningom - objasnila nam je Korbar prošle godine.</p><p>Nakon drastične promjene izgleda, Nina Martina reklamira brojne preparate za mršavljenje, ali je naišla na problem kad su joj počeli krasti fotografije za 'lažne proizvode'.</p><p>- Jako puno vas mi šalje fotke moje transformacije s raznih profila koji oglašavaju svoje usluge i moju transformaciju koriste kao mamac za ljude. Ovim pute vas želim zamoliti da prijavljujete apsolutno sve takve stranice. Samo ono što možete pronaći na mom profilu ja koristim - napisala je nedavno.</p>