Tko je sin Nine Morić koji ju je optužio za krađu 50.000€? Ima 19 godina, proživio je pakao...

Kako piše talijanski portal Il Mattino, Nina Morić (49) u sve je lošijim odnosima s bivšim suprugom Fabrizijom Coronom (46), a u sve se upleo i njihov sin Carlos Maria Corona (19).

Carlos je, prema pisanjima talijanskih medija, svjedok krađe koju je bivša manekenka navodno počinila u stanu bivšeg supruga. - - Gospođa Morić ušla je pokrivenog lica, zazvonila na portafon, ukrala 10 eura iz Carlosovog novčanika, ukrala mi je karticu te u jednom trenutku otišla u sobu jer je znala da se tamo nalazi novac tvrtke, 50 tisuća eura u gotovini. Uzela ih je i otišla taksijem. Pred očima sina je opljačkala kuću bivšeg supruga. Naš sin Carlos bio je svjedok - napisao je Fabrizio na društvenim mrežama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Navode Fabrizia potvrdio je i Carlos, koji se oglasio na društvenim mrežama i napao majku. Profil je u međuvremenu obrisao.

Foto: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

- Majka mi je prijetila da će me tužiti zbog (istinitih) izjava o krađi koju je počinila pred mojim očima. Očito joj je bilo draže 50 tisuća eura od ljubavi prema sinu - napisao je 19-godišnjak kojeg život dosad nije mazio zbog burnog odnosa njegovih roditelja.

Nakon njihovog razvoda 2014. godine krenula je mučna bitka bivših supružnika za skrbništvo nad sinom, a Carlos je na kraju pripao ocu.

Optužbi i blaćenja, kao i iznošenja prljavog veša, nije nedostajalo s obje strane. U međuvremenu je Nina izjavila kako jedino dijete smije vidjeti samo u kontroliranim uvjetima, iako se o njemu tada brinula njegova baka, Fabrizijeva majka, dok je on bio u zatvoru zbog ucjene poznatih ljudi. Također, ranije je optužila bivšeg supruga da je 'oteo njihova sina' i da ga iskorištava kako bi opet došao u centar medijske pozornosti.

Foto: Instagram/Nina Morić

- Za tebe ću se popeti preko svake planine, hodati na izgorjelom ugljenu, plivati ​​u oceanima... Ne postoji niti jedna prepreka koja me može zaustaviti da ti pružim ono što želiš, da te vidim sretnog... Jer si dao smisao mom životu ... Ti si MOJ ŽIVOT. Tvoja majka - poručila je Nina svom sinu na Instagramu 2020. godine. - Sine moj, koliko bih voljela biti u tvom naručju, da te vidim samo pet minuta kako bih se mogla izgubiti u tvom osmijehu, u tvojim očima punim svjetlosti i čistoće duše. Tvoja me odsutnost proždire. Probaj shvatiti da nisi ti taj koji treba biti otac, nego sin. Biti sjedinjen s ocem je prekrasno, ali taj odnos mora biti bezuvjetan, ali znam sigurno da te prevoli. Zahvaljujem ti se sine moj što si me učinio ponosnom majkom. Tako mi nedostaješ.. sve dok se ponovno ne susretnemo u vječnost - zaključila je tada, a njen vapaj prenijeli su svi domaći i talijanski mediji.

Podsjetimo, Ninina drama počela je u travnju 2015., kad se posvađala s majkom Vrankom. Nina je nakon toga, kaže, popila tablete za smirenje.

Foto: LaPresse/Gian Mattia D'Alberto

- Samo sam htjela zaboraviti tu večer i zaspati - tvrdi Nina. Dječak je svjedočio njezinoj svađi s majkom i u strahu nazvao drugu baku Gabriellu, koja je nazvala policiju.

- Gabriella je vikala da će mi oduzeti sina te je tako i bilo. Ona me ne voli otkad smo se Fabrizio i ja vjenčali - ispričala nam je tad manekenka. Nina je tad dvije godine sina viđala jedanput na tjedan u strogo kontroliranim uvjetima. Mogla ga je vidjeti isključivo uz nazočnost edukatora na sat i pol. Dva mjeseca nije smjela vidjeti sina zato što mu je, kaže, rekla da je bezobrazan kad joj je rekao da nije siguran da više želi živjeti s njom.

- To je sigurno rekao zbog bake koja loše priča o meni. Morala sam zbog toga na test na droge. Odrezali su mi 20 centimetara kose. Rezultati su bili negativni. Prezirem droge. Morala sam ići dvije godine i na psihijatrijska vještačenja, gdje su zaključili da sam divna majka, ali nitko to ne uzima u obzir - rekla nam je tada Nina u suzama.

Foto: Privatni album

U odnosu nje, Fabrizija i Carlosa tada je došlo do naglog preokreta. Činilo se kao da je bivši par pronašao zajednički jezik zbog sina s kojim je često zajedno provodio vrijeme, no u jednom trenutku se Carlos okrenuo protiv kontroverznog oca. Video u kojem ističe kako ga otac tuče i truje lijekovima na društvenim je mrežama objavila upravo - Nina.

- Ja, Carlos Maria Corona, želim biti iskren sa svima. Osjećam se loše jer sam napravio kaos. Čuo sam izrečene gluposti u medijima. Moj otac nema koronavirus kao što tvrdi. Sve je izorganizirano da blatim svoju mamu koju volim najviše na svijetu. Za nju bih dao život, znam da mi mnogi neće vjerovati, ali neki hoće - otkrio je tada, no ponovno je izgladio odnos s Fabrizijom s kojim je jednom prilikom pozirao u minijaturnim tangama, što je šokiralo javnost, ali i njegovu majku.

Inače, Carlos je krenuo Nininim stopama, te se počeo baviti modelingom, a tijelo je isklesao u kućnoj teretani, kako je sam istaknuo, jer često vježba s ocem.

Najčitaniji članci