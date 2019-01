Nina ne krije koliko voli Filipov smisao za humor i dosjetke...

Zagrebački glumci Nina Violić (46) i Filip Šovagović (52) više ne skrivaju osjećaje, piše Gloria. Osim što su već godinama suradnici i dobri prijatelji, čini se da je sad njihova veza prerasla u nešto više.

Iako mnogi njihovi kolege ne mogu vjerovati glasinama da su zajedno, fotografije na kojima se glumački par grli i ljubi u središtu Zagreba pokazuju suprotno.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Osim toga, glasine o navodnoj vezi mogle bi se pokazati točnima jer glumac ima novu djevojku o kojoj ništa ne želi otkriti.

Kako piše Gloria, Filipovi kolege iz zagrebačkog kazališta Gavella govore da on svako malo spomene 'novu curu', ali uvijek spretno izostavi njezino ime. S druge strane, Nina ne krije koliko obožava glumčev smisao za humor, pogotovo duhovite dosjetke i komentare koje je nekad često objavljivao na Facebooku.

Osim toga, kako navode u Gloriji, čak je i Filipova sestra, glumica Anja Šovagović-Despot (55) na pitanje o ljubavnoj vezi brata kratko odgovorila kako je 'oduševljena novom šogoricom'.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Nemojte se ljutiti i ispričavam se, ali zadržat ću svoje pravo na privatnost i tu informaciju zadržati za sebe - ukratko je komentirao Šovagović za Story.

Oboje imaju djecu iz prijašnjih veza. Nina iz braka s kolegom Tvrtkom Jurićem ima kćer Rozu (15), a Filip je otac studentice Klare (23) koju je dobio s liječnicom Ružom Grizelj.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

Ljubavni život Nine Violić je zainteresirao javnost kad je prije dvije godine hodala sa znatno mlađim Milanom Marićem. Beogradski glumac je 19 godina mlađi od Nine, ali zaljubljenom paru to nije smetalo. Pisalo se kako im je presudila udaljenost jer je mladi glumac preselio u Sankt Petersburg zbog glumačkog angažmana koji je tada dobio. Par se upoznao 2014. godine kad je Nina gostovala u Beogradu s predstavom 'Kako smo preživjele'.

