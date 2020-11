Nina pozirala s Bon Jovijem, javila joj se Iva Jerković: Toliko si lijepa da njega nisam skužila

<p>Pjevačica <strong>Nina Badrić</strong> (48) prelistala je stare albume i našla fotografiju na kojoj pozira s legendarnim pjevačem <strong>Jon Bon Jovijem</strong> (58) prije više od 20 godina. </p><p>- It's my life - napisala je Nina aludirajući na istoimeni hit rokera iz 2000. godine. Ubrzo joj se javila srpska glumica <strong>Anđelka Prpić </strong>(36). </p><p>- Ooo bebooo - napisala joj je. Nina joj je odgovorila: 'Jesi vidjela, cvijet rosni'. Bivša manekenka <strong>Iva Jerković</strong> (38) ubacila se s novim komplimentom. </p><p>- Koliko si tu lijepa pa to je čudo. Njega nisam ni primijetila - napisala je. </p><p>Inače, Badrić je zadnjih mjeseci zabrinuta oko epidemioloških mjera. </p><p>- Pjevat ćemo pod tušem do daljnjega, samo da smo živi i zdravi te da nam je duh uvijek pozitivan. Čuvajte se, proći će i ovo - poručila je pjevačica, koja je pozirala držeći tuš u rukama.</p><p>Badrić se u srpnju obratila vladajućima videoporukom i zamolila ih da omoguće rad njoj i njezinim kolegama glazbenicima jer o njihovim nastupima ovise mnogi. Istaknula da od njezinog posla ne živi samo ona nego još najmanje 15 obitelji te da su mnogi glazbenici u posljednjih pola godine ostali gladni i spajaju kraj s krajem.</p>