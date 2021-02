Skladatelj i tekstopisac Nenad Ninčević (59) nedavno je otkrio kako je u starom mobitelu našao nikad objavljene pjesme na kojima je radio s pokojnim glazbenikom Rajkom Dujmićem.

- To je famozni mobitel u kojem je deset pjesama koje smo Rajko i ja radili prije par godina. On je, Rajko k'o Rajko, mislio da ću ja to čuvati i on je svoje pogubio. Ja nisam mogao naći mobitel godinama i onda sam ga intenzivno tražio nakon Rajkova odlaska. Već sam odustao - rekao je za RTL Exkluziv Ninčević i dodao kako ga je na kraju našao sasvim slučajno, tražeći dokumente.

Mobitel je poklonio Rajkovoj supruzi Snježani Dujmić, a sada je za Večernji list otkrio što će dalje biti s tim pjesmama.

- Prva faza će biti da sjednemo s nekim od izvođača koji je maksimalno ozbiljan da vidimo na koji način uopće vidi projekt, drugi je da u suradnji sa Snježanom odredimo vrhunske izvođače iz samog vrha estrade s ovih prostora - objasnio je za Večernji list.

Kaže da mu se 15-ak izvođača već obratilo s upitom vidi li ih u tom projektu, a zasad je sigurno jedno ime.

- To je velika slovensko-hrvatska zvijezda Luka Basi. On je trenutačno u takvom zenitu da se njemu i ne može reći ne, a što se tiče ostalih, još ćemo vidjeti - ističe.

Projekt bi se trebao realizirati do kraja godine.

- Da budemo iskreni, to ili će se dogoditi u ovih 6 - 10 mjeseci ili se neće dogoditi, a varijanta da se neće dogoditi postoji jedino u slučaju da se, ne daj Bože, nekome od nas nešto dogodi. To do kraja godine treba biti snimljeno - zaključio je Ninčević.