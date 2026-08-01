'Nisam bezosjećajna': Sevkina nova pjesma u jednom danu prikupila milijun pregleda

Severinina nova pjesma 'Nisam kriva ja' ('Bezosjećajna'), s kojom je najavila i nadolazeću glazbenu ''trilogiju'', u samo jednom danu od premijere prikupila je preko milijun pregleda na YouTube-u te Severininim društvenim mrežama i streaming platformama. Pjesma je unutar nekoliko sati ušla i u YouTube trending Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i Austrije.

Emotivnom objavom na Instagramu, pjevačica je svojim fanovima otkrila pozadinu svoje nove pjesme 'Bezosjećajna' te kako nikad nije ganjala trendove.

- 'Bezosjećajna' nisam, mirna sam i sretna, ovo je jedna od pjesama krojenih za mene, proživljena... - napisala je pjevačica na Instagramu, zahvalivši svima koji su se u njoj prepoznali. Pjesma, opisana kao intimna pop-rock balada o emocionalnim ožiljcima i nemogućnosti prepuštanja ljubavi, brzo je po izlasku 31. srpnja ušla u 'trendinge' u svim zemljama regije. Ipak, Severina ističe kako joj popularnost na platformama nikada nije bila primarni cilj.

- Nikad nisam ganjala samo to ludilo 'trendingovanja', to je uvijek dolazilo zbog mog izbora pjesama... Ali to nije ključ uspjeha, ključ je uvijek u dobrim koncertima, u autentičnosti, u dosljednosti mog puta - poručila je, stavljajući naglasak na živu izvedbu i vezu s publikom. Naglasila je kako vizualni dio svake pjesme mora biti 'umjetnost, mali film', što se savršeno očituje u spotu za 'Bezosjećajnu'. Novi singl, pravog naziva 'Nisam kriva ja (Bezosjećajna)', ujedno je i prvi dio nove glazbene trilogije - uskoro, naime, stižu i pjesme 'Pozovi me ti (Anksiozna)' i 'Svirajte mi 'Rađaj sinove' (Savršena)'.

- Ne znam kako da ih opišem... Možda kako bi vi rekli - 'stara Severina'... Al' ja sve mlađa i mlađa - napisala je u šali i dodala da će se publika uz njih 'itekako zabavljati'.