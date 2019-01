'Nisam našla ljubav, uzor su mi roditelji koji se vole 38 godina'

Televizijska voditeljica, dizajnerica interijera i manekenka Mia Kovačić (37) slavi 26. siječnja deset godina vođenja “IN magazina”. U razgovoru nam je otkrila tajne uspješnog vođenja showa, ali i planira li uskoro stati pred oltar.

Zaštitno ste lice “IN magazina” od početaka, koliko ste profesionalno izrasli tijekom vođenja emisije?

Budući da sam 12 godina u televizijskim vodama, to sa sobom donosi profesionalnu gradaciju. Teško je ovoliko opstati u komercijalnome mediju. U ‘IN magazinu’ sam od prvog dana i na to sam izuzetno ponosna. Tajna je u međusobnoj ljubavi s gledateljima. Voljela bih kad bi u budućnosti postojala škola za medijske djelatnike ispred kamera.

Što vas najviše motivira da “IN magazin” bude bolji? Smatrate li da se tijekom emitiranja kvaliteta emisije povećala?

Cijeli tim se svaki dan trudi osluškivati bilo naših gledatelja. Priče su tople, ljudima bliske. Nije teško biti produžena ruka tih divnih ljudi koji ti u deset godina ‘IN magazina’ postanu kao obitelj. Voljela bih da mi ovo pitanje postavite i za deset godina.

Koji vam je najnaporniji dio voditeljskog posla?

Nema ga. Sve volim. I čekanje, i snimanja uživo, i ljude, i adrenalin.

Vodili ste i mnoge druge emisije, ipak koji vam “žanr” emisije najviše odgovara?

Iako je 12 godina iza mene, doista istražujem sve i pokušavam pronaći savršenu formulu. No formati su kao i glumačke uloge - u svakome se morate pronaći, odigrati na svoj način i pritom dati svoj potpis.

Što za vas uopće znači dobra poslovna prilika?

Puno je faktora koji čine savršen projekt. Meni je uvijek lakše kada radi ista ekipa, pa bih uz njih svaki format prigrlila. Financijski aspekt je uvijek zanimljiv, no nije presudan. Ovaj posao je zanimljiv i znam da bi većina htjela biti na mom mjestu.

Što nikad ne biste napravili za voditeljsku karijeru?

Formati u kojima sudjelujem nikad od mene ne traže nešto što nije na obostrano zadovoljstvo.

Biste li pristali na voditeljsku karijeru izvan Hrvatske?

Ne razmišljam o tome, lijepo mi je ovdje gdje se trenutačno nalazim.

Je li vas u počecima karijere ikad ponijela slava?

Osjećam se kao da sam na početku karijere, još ima vremena, mlada sam.

Smatrate li da ponekad previše vremena pridajete poslu, a premalo sebi?

Ne. Ako je čovjek doista ispunjen, onda nikad ne zaboravi na sebe kako privatno tako i poslovno.

Zaštitno ste lice nekoliko brendova, je li vam moda, kako se zna reći, u krvi? Koliko pratite trendove? Kakvi ste kad je u pitanju shopping, potrošite li novac brzo ili pažljivo birate što ćete kupiti?

Moj modni izričaj nije za svakog i dosta je specifičan. Upravo zato sam sretna što sam se doista pronašla u modnim brendovima čiji sam i ambasador. Sve dugogodišnje suradnje odraz su mog duha, lojalnosti te sam kroz njih uvijek u trendu. Uvijek pažljivo biram komade i doživljavam se pomalo kao kolekcionar.

Osim na odjeću, što si još volite priuštiti?

Putovanja i uređivanje vlastita prostora. Volim stvoriti bogatu i stimulirajuću scenografiju. Mislim da su ljudi kreativniji ako su okruženi lijepim stvarima i uređenim prostorom. Većina još nema tu vrstu spoznaje da je ipak ovaj unutrašnji prostor bitniji od vanjskog, kako u dizajnu tako i u psihološkom aspektu. Putovanja volim jer su sredstvo obrazovanja.

Nekoliko puta ste odjenuli vjenčanicu, ali za razna snimanja, možemo li vas očekivati uskoro u “pravoj” vjenčanici na vlastitu vjenčanju?

Vjenčanica je samo modni izričaj za posebnu priliku, no nekima to doista nije sve na svijetu i ta ‘vjenčanica’ ništa ne predstavlja. Zapravo, kad govorimo o toj temi, nikad nisam bila baš uzbuđena oko toga. Dosad nikad nisam baš ni zamišljala da bih je ‘za ozbiljno’ obukla. Bitniji mi je sadržaj nego forma.

Ove godine napunit će 37 godina, ipak izgledate puno mlađe, koja je “tajna” vašega mladolikog izgleda? Koliko vam je potrebno vremena da se spremite za izlazak?

Naravno, moram biti zahvalna na odličnoj genetici. No sve ostalo ovisi o meni. Nisu stvari toliko komplicirane koliko ljudi nisu voljni raditi. Pogotovo u zadnje vrijeme mi prilaze i muškarci i žene raspitivajući se što činiti s licem jer se na njemu ne mogu vidjeti godine. I, naravno, kad kreneš nabrajati što radiš, vidiš kako pobjeđuje ljudska lijenost. Evo nekoliko savjeta: joga lica, masaža lica jedanput na tjedan obvezno, hranjiva prirodno izrađena krema, maska od mekinja svaki dan, što manje šminke, ako je posao, nema pudera, ostalo mineralni make-up, skidanje šminke bademovim uljem, korištenje hladno prešanog kokosa prije pranja kože, lice i tijelo, unošenje pravih i potrebnih suplemenata tijekom dana, redovito vježbanje te napomena koja sigurno pomlađuje tijelo za nekih deset godina - nikad nisam popila alkohol, pušila cigarete, koristila droge, a i ne volim slatko.

Biste li ikad otišli “pod nož”, postoji li nešto što ne volite na tijelu?

Sve popularnije estetske intervencije su, čini mi se, rezultat društva koje ima sve više emotivnih problema i nesigurnosti. Ja sam takvu vrstu medicine doživljavala kao pomoć ljudima kojima je nužan takav zahvat. Ono što danas čujem je kako su neke korekcije i supstancije danas ‘stvar higijene’. E pa zašto sve najveće zvijezde koje imaju na raspolaganju najnoviju tehnologiju izgledaju umjetno, plastično, bez mimike i, nažalost, kao očiti korisnici supstancija koje plastificiraju. Mislim da danas nedostaje dostojanstvenog starenja, općenito mjere, edukacije i psihoterapije te se gravitaciji tako sigurno ne može pobjeći.

Kako izgleda vaš idealan spoj s muškarcem? Mogu li vas “kupiti” sitnice ili “padate” na lijepe riječi kod muškarca?

Padam na djela, a to je najteže. Težiti partnerskom odnosu je teško kad većina ljudi nikad nije vidjela takav odnos i što on znači. Ja imam sreću u neku ruku, a i prokletstvo u drugu. Moji roditelji su skupa 38 godina i doista su si partneri. Kad vam je ljestvica tako visoko dignuta, onda ne pristajete na bilo što. Moram priznati da u tom ljubavnom dijelu nisam naišla na nekoga tko ima takve kvalitete. Danas se ljudi konzumiraju površno i brzinski kao ‘fast food’. Nije ni čudo da ima sve više depresije. Ako prijatelje testiramo da izdrže zub vremena i situacija te ih provlačimo kroz razna ‘sita’, to treba još rigoroznije kod ljubavnih partnera raditi.

Što vam je najbitnije u održavanju u ljubavnom odnosu?

Zadovoljstvo, ispunjenje, lojalnost, iskrenost, zabava, potpora, autentičnost i mir.

Činite se kao vrlo smirena osoba, no kakvi ste kad se posvađate? Kako rješavate nesuglasice?

Lopatom. Šalim se. Biram osobe s kojima mogu jedino imati argumentiranu i smirenu raspravu. Ako to nije moguće - nije moguć ni odnos.

Što vas najčešće može izbaciti iz takta?

Ljudska glupost koja je beskonačna, ograničenost, nepravda, no u zadnje vrijeme ništa. Jednostavno ne možete mijenjati sebe, tako da mijenjam sebe i svoju reakciju na druge.

Postoji li neki televizijski projekt koji niste, a voljeli biste ostvariti? Biste li voljeli imati vlastitu emisiju?

Prošla sam razne TV formate, od magazinskog do emisija uživo poput glazbenog showa ‘Showtime’ ili emisije ‘Farme’. Upravo su mi takve dinamične emisije u kojima do izražaja dolaze neposrednost i interakcija osobito drage i privlačne, pa bih to, uz studijsku emisiju ‘IN magazin’, voljela u budućnosti opet raditi.

Koje su prekretnice bile najvažnije u vašem životu i dovele vas do ove poziciju u karijeri u kojoj se danas nalazite?

Vjerujem da nema prekretnica nego samo kontinuirani i disciplinirani rad.

Koje ciljeve još želite ostvariti u životu?

Nemam ciljeva. Samo biti sretna, zdrava i ispunjena te imati prave ljude s kojima dijeliš sve trenutke. To je najveći kapital.