'Nisam se bojala socijalističke cenzure, golih grudi ni erotike'

Jedan od klasika jugoslavenskog filma svakako je “Novinar” Fadila Hadžića, film u kojem su jedan nasuprot drugom glumili Rade Šerbedžija i Fabijan Šovagović. Za Fadila Hadžića, pisalo se, njegovi su filmski kolege govorili kako je sposoban u jednoj noći napraviti scenarij i prema njemu snimiti uspješan film.

Yugopapir iz godine kada je film izašao spominje i ulogu 26-godišnje Vere Zime. Opisuje ju se kao jednu od najperspektivnijih mladih glumica kojoj je ulogu povjerio i “stari, promućurni i debelo iskusni Hadžić”.

Kako i priliči istinskim divama, proslavljena glumica Vera Zima (64) promijenila je pravo ime. Rođena je kao Vjeročka Zimova, a djetinjstvo i mladost provela je u Pločama.

- Majka mi je bila Dalmatinka, s brda u okolici Ploča, a tata Slovak. Došao je na more iz Vojvodine i ostao. Njihova je ljubavna priča kao iz romana. Mama je s 18 godina ostala udovica, sve je to bilo pomalo tužno. Njezin je suprug preminuo rano od šećera. Djed i baka su mog tatu dočekivali s puškom na kućnom pragu, ali nasreću, preživio je. To je sve život. Često te ošine sudbina pa se snalazi kako znaš - rekla nam je svojedobno glumica.

Mala s kamena, kako su joj tepali kolege, oduvijek je željela biti prva u svemu. Zato nije čudilo kad se prije studija glume, od 16. godine, uzdržavala radeći kao kontrolorka na autobusnoj liniji Drvenik - Ploče.

Odmah nakon završetka Akademije upala je u ekipu koje se rado prisjeća. Relja Bašić i Vanja Drach iz Teatra u gostima pozvali su je da s njima radi hit-predstavu Ivana Kušana “Čaruga”, pa se tako već kao mlada glumica našla na pozornici među velikanima glumišta.

- Prošli smo gotovo sva mjesta u bivšoj državi, a posebno sam se naputovala s Teatrom u gostima. Išli smo na ‘istočnu turneju’, koja je krenula od Apatina u Vojvodini do južno od Skoplja, kaže o kolegi iz “Novinara”, pokojnom Fabijanu Šovagoviću. Iako kaže da je gluma kruh sa sedam kora, Vera nikad nije pomišljala na promjenu profesije.

- Teško je to zanimanje, ali sve bih ponovila. Iduće godine idem u mirovinu, ali još važem tu odluku. Ne želim još stati i osvrtati se jer me rad uvijek veselio - kaže glumica koju su obožavatelji obasipali buketima cvijeća, koji su joj stizali iz cijele Jugoslavije. Jedan od filmova koji ju je proslavio je i “Mećava” Antuna Vrdoljaka, u kojem je pokazala grudi, što ju je strašno mučilo. Erotska scena iz tog filma gdje Vinko Kraljević odostraga obuhvati Verine obnažene grudi je čak proglašena najboljom u povijesti domaćeg filma.

– Vera je bila sva na mukama jer joj je otac bio čovjek staroga kova i stalno je razbijala glavu time što će tata reći. Meni je, pak, rekla: ‘Taj film će me ili upropastiti ili proslaviti’. Drago mi je da ju je proslavio – kaže Antun Vrdoljak (87).

U “Mećavi” nema vulgarnosti, prostaštva. Tek sjajno prenesena energija i senzualnost djevojke.

– Laska mi da je to najseksi scena jer erotičnost se ne zasniva na prostaštvu. To je sjajno odigran ljubavni prizor – kaže Vinko Kraljević, koji Veru Zimu poznaje još s Akademije. Pokazala je i veliko srce te sklonost društvenom angažmanu.

- Kad je devedesetih počeo rat, nekoliko godina morala sam se snalaziti kako god sam znala jer sam bila slobodna umjetnica. Vrlo dobro znam što znači biti bez plaće - kaže Vera Zima (61). Glumica je s pjevačicom i prijateljicom Ksenijom Erker (60) na proslavi 30. predstave “Nismo sve Karenjine” ugostila bivše radnice tvornice Kamensko.

- Njihov poziv došao nam je kao melem na ranu - rekla je ganuta Đurđa Grozaj (57), predsjednica udruge. S kolegicama je pokrenula “program preživljavanja”.

I “Novinar”, njezin treći film u karijeri, bio je društveno angažiran.

Radi se o tome da novinaru Vladi Kovaču (Šerbedžija) urednici Mirko, Milan i Tomac ne objavljuju politički provokativne članke, a na partijskom sastanku oštro ga kritiziraju i zbog izgreda počinjenog u pijanom stanju. Alkoholičar Kos (Fabijan Šovagović), bivši Vladin mentor, optužuje ga za umišljenost dok ispijaju čašice za šankom, supruga Irena ga vara, no on teško odustaje od borbe za istinu. Jurica Pavičić piše da “svakom tko je omirisao olovo ‘Novinar’ mora biti fascinantan svojom vjerodostojnošću”.

Tome su, u doba žestokog socijalizma, pridonijeli i veliki i iskusni glumci, a među njima i tada još jako mlada Vera Zima