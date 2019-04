'Nisam zarobljen u pogrešnom tijelu, ja ovako želim izgledati'

Sinu proslavljene košarkaške legende Magic Johnsona (59), EJ Johnsonu (26) nije bilo lako kada je tati 'izašao iz ormara' i priznao da je homoseksualac. Iako ga se na početku gotovo odrekao, EJ-eva majka Cookie (60), kaže da je već nakon nekoliko dana u suzama tražio da mu sin oprosti.

EJ je javno lice koje se u Americi često pojavljuje na televiziji i crvenom tepihu. Ponajviše je to, ruku na srce, radi slavnih roditelja ali i njegovog osebujnog izgleda.

Naime EJ nosi odjevne predmete koje bi u gotovo 90 posto slučajeva identificirali kao ženske. Za sebe ne kaže da je 'non-binary' ili 'fluidne seksualnosti'. Jasno i glasno kaže da je gay, ali i da ne želi na operaciju promjene spola jer se u ovom tijelu osjeća odlično.





- Razmišljao sam o promjeni spola, posebno nakon tranzicije Caitlyn Jenner, ali sam odlučio da sam ipak zadovoljan ovim tijelom. Ne osjećam da sam u pogrešnom tijelu, nego da upravo ovako treba biti - rekao je za E News EJ koji je još 2013. javno rekao da je gay. Kaže i kako 'obožava pažnju te biti pod svjetlima reflektora'.

Kako je imao problema s viškom kilograma EJ se podvrgnuo i operaciji gdje mu je stavljen 'prsten' na želudac, te od tada lakše kontrolira figuru. Zvijezda je reality showova 'Rich Kids of Beverly Hills' i 'Spin-offa', EJNYC, a ozbiljno ga, kaže, zanima posao u modnoj industriji, bilo kao model ili kreator/stilist.

Uzor mu je sin Willa Smitha (50), Jaden (20), kojeg je Louis Vuitton angažirao za žensku kolekciju, time nastavljajući brisati modne razlike između spolova.

Teže od bilo kakvih kritika mu pada to što je njegov otac, Magic, radi izvanbračne afere zaradio HIV dok je njegova majka bila trudna s njim.

- Tata je dobro, pije lijekove, ali da, ja sam o njegovoj bolesti saznao iz medija, i to me jako pogodilo. Kritike na moj izgled me ne opterećuju, jedino kad je rasizam u pitanju, to me jako smeta - rekao je.