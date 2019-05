Nismo se proslavili: Roko je na 14. mjestu od njih ukupno 18

Pobjednik 64. Eurosonga je Duncan Laurence (25), predstavnik Nizozemske koji je očarao svijet pjesmom 'Arcade'. Nagradu glazbenog natjecanja, kipić mikrofona, predala mu je prošlogodišnja pobjednica, predstavnica Izraela Netta Barzilai (26).

Hrvatsku je u drugoj polufinalnoj večeri predstavio Roko Blažević (19) s pjesmom 'The Dream'. S njim su na pozornici bili plesači Endi Schrötter(21) i Diego Siqueira (30). Mladi pjevač nije se plasirao u veliku završnicu, a sada je poznato i na kojem mjestu je završio.

Foto: Instagram Naime, Blažević je završio na 14. od ukupno 18 mjesta, a iza njega plasirali su se još samo predstavnici Latvije, Armenije, Austrije i Irske. Poznato je koliko je i bodova koja zemlja dala Hrvatskoj.

Deset bodova dobili smo od Sjeverne Makedonije, osam od Austrije, pet od Švicarske, tri do Rusije, Njemačke i Albanije, dva od Armenije te jedan od Malte, Azerbajdžana, Latvije i Švedske.

Ukupno smo osvojili 64 boda. Roko je tako osvojio 38 bodova od žirija i 26 bodova od publike.

Iz studija na zagrebačkom Prisavlju jučer se javila radijska voditeljica Monika Lelas Halambek. Hrvatska je u finalu jedan bod dala Estoniji, dva boda Rusiji, tri boda Francuskoj, četiri boda Srbiji, pet bodova Švedskoj, šest bodova Nizozemskoj, sedam bodova Češkoj, osam bodova Švicarskoj, deset bodova Sjevernoj Makedoniji i 12 bodova Italiji.

Inače, na ukupnom poretku od 41 sudionika, Roko je zauzeo 34. mjesto. Blažević i njegov tim ostali su u Tel Avivu kako bi pratili finale uživo, te se danas vraćaju u Hrvatsku. Bez obzira na sve, Roko nije nezadovoljan svojom izraelskom avanturom.

Ubrzo nakon završetka polufinalne večeri, Roko se oglasio putem službenog profila hrvatske delegacije na Eurosongu i podijelio kako se osjeća. Splićanin tvrdi kako nije tužan.

- Usudite se sanjati i kada nije finale. Ljudi hvala svima. Nismo tužni, samo razočarani. Plešemo s Azerbajdžanom i Srbijom - poručio je.

Na društvenim mrežama oglasio se i njegov mentor Jacques Houdek (38), jedan od autora pjesme 'The Dream'.

- Dragi ljudi, hvala vam svima na podršci i vjeri. Mi smo svi dobro. Naravno, razočarani smo i tužni baš kao i vi, ali smo zajedno, složni kao i do sada. I u pobjedi i u 'porazu' - ne damo se!!!' Ponosan sam. Na ovaj nastup večeras, na naš mali 'the dream team', na hrvatsku delegaciju koja se lavovski borila, na izvođačku i autorsku ekipu pjesme 'The dream', na sve naše anđele kreativce koji su nam pomogli da ovaj koncept ostvarimo i da realiziramo ESC nastup na najvišem produkcijskom nivou. Najviše ipak, ponosan sam na našeg malog - velikog Roka, koji je cijelo ovo vrijeme boje naše Hrvatske branio iskonskim talentom, umjetnički zaneseno te iznad svega predano, profesionalno i iskreno - napisao je Houdek.

