'Niti jedan Michelin restoran ne bi posramio ovakvog tanjura'

Iako su kandidati bili skeptični oko najpopularnijeg zadatka – 'trk na plac', koji zahtijeva kreativnost i inovativnost, čini se da su parovi ispunili sva očekivanja žirija Čak treći dan za redom Nikolina i Otto briljirali su svojim jelima, zahvaljujući kojima su zaradili visokih 29 bodova. Napravili su profiterole s jabukama i jetrom za predjelo i lungić u umaku s krumpirom za glavno jelo, a žiri je za njihova jela imao samo riječi hvale.

- Siguran sam da se niti jedan Michelin restoran ne bi sramio imati ovakav tanjur jer je ovo vrhunski odrađeno. Od same ideje parenog tijesta do kreme od luka i jabuke, koja je perfektna. Sretan sam i zadovoljan što dobivamo ovakva jela i to me čini ponosnim. Svaka vam čast! - kazao je Pažanin najboljem paru večeri nakon čega je uslijedio glasan pljesak.

Foto: RTL televizija

Za malo lošije pripremljeno jelo, ali s dobrom idejom pohvale su dobili i Davorka i Vjekoslav. Žiriju su predstavili nedoraslu mrkvu i šparoge s holandez umakom, koji je Vjekoslav po prvi put radio te punjene lignje s pireom i mrkvom.

S obzirom na to da su zaboravili pravila zadatka 'trk na plac', Doris im je na početku kuhanja donijela kestene, koje su morali iskoristiti za pripremu svoga jela. Uz Matinu pomoć, Davorka i Vjeko su odlično iskombinirali kestene s mrkvom i šparogama, čije je okuse pohvalio žiri i tako im dao visokih 27 bodova.

Foto: RTL televizija

Također, dobro osmišljeno i ukusno, no s malim zamjerkama, Barbara i Andrea poslužile su žiriju pureća jetrica sa salatom od kus-kusa te ribu u umaku od slanutka, za što su zaradile lijepa 24 boda. Bod manje od djevojaka imali su Miroslav i Josip, koji su ravno iz Zagorja servirali ukusne štrukle te lungić s krumpirom i umakom, za koji su Mateja, Pažanin i Špiček imali male zamjerke.

Potrudile su se i simpatične Barica i Ružica kada su predstavile svoje pohane palačinke i milleram umak te odrezak od vratine sa šampinjonima.

- Šampinjoni su jedni od boljih - zaključio je Špiček, s čime se i Mateja složila te dodala: 'Umak vam je odličan, a odrezak lijepo punjen i hrskav, baš kako treba i biti'.

Posljednje na ljestvici bile su Loreta i Ivana, koje su žiriju servirale okruglice od riže te sipu s čičvardom. Iako su mislile da će njihovo kuhanje odlično proći, Mateja, Pažanin i Špiček su zaključili da je riža prekuhana te da ona nikako ne ide s krumpirom, stoga ne čudi da su im dali najlošije ocjene koje zajedno čine 20 bodova.