Nitko ne tvrdi da ću ostati sa suprugom, ali oboje se trudimo

Ona je jednostavna, posvećena obitelji, a televizija je njezina prva ljubav. Iako nema tajnu uspješnog braka i ne smatra se Amorovom vilom, kako joj tepaju farmeri i gledatelji, voditeljica priznaje kako se često veže za kandidate pa ponekad i pusti koju suzu zbog njih. Kad nije na malim ekranima, Marijana Batinić (38) uživa s kćeri Enom, koja je njezina vjerna slika i prilika.

Kako vam se čine kandidati nove sezone “Ljubav je na selu”?

Ova je sezona posebna jer smo drugi u svijetu koji smo farmere odlučili potražiti u inozemstvu, a dolaze s čak tri različita kontinenta i pet država - Australije, Ekvadora, Čilea, Kanade i Njemačke. Svatko sa sobom nosi svoju životnu priču i svatko je poseban na svoj način.

Foto: Instagram/orijent

Dosad ste spojili brojne parove. S razlogom vas zovu Amorova vila. Kako ohrabrujete kandidate, tješite li ih, hrabrite, povjeravaju li vam se?

Tješim i hrabrim kao svog prijatelja ili prijateljicu. Svim srcem, ne znam drukčije. Nijedan projekt koji vodim nije tipičan moderatorski. Emocije igraju glavnu ulogu.

Jeste li plakali kad ili bili osobito tužni jer neki kandidat na kraju u emisiji nije uspio pronaći srodnu dušu?

U početku me tuga u očima farmera koji je ostao bez pisama jako pogađala, prazna bih se vraćala kući i danima razmišljala o njihovim neutješnim roditeljima, ali danas mi je lakše jer znam da se većina njih skrasi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Upadaju li vam na ulici da vas zatraže ljubavni savjet?

Ne samo na ulici, redovito mi na RTL stižu pisma, a znaju mi se javiti i ljudi koji se ne žele snimati, u nadi da ću im pomoći pronaći srodnu dušu.

Koja vam je sezona “Ljubav je na selu” bila najzabavnija? Koje su vam anegdote ostale posebno u sjećanju?

Upoznala sam mnoge zanimljive živopisne farmere, ali samo je jedan Goran Žigo. Najpoznatiji brk Sinjske krajine po meni je najzanimljiviji kandidat svih sezona jer takvih ljudi više nema. Iako neobrazovan, Žigo je izuzetno mudar, snalažljiv i zanimljiv, a svaka njegova doskočica mogla bi postati poslovica.

Što ste o sebi naučili tijekom snimanja showa?

Po putu sam naučila opustiti se i uživati u malim stvarima, ne imati predrasude, živjeti sada i ne izgarati. Posložila sam prioritete.

Foto: Instagram

Čija vas je veza u showu najviše iznenadila, tko je najbrže dosad od svih sezona kliknuo na prvu?

Zvonko i Nikolina, naš par iz Slavonije, kliknuo je na prvu. Nakon emisije su se vjenčali i postali roditelji. Odmah smo svi u produkciji znali da će njih dvoje završiti u sretnom braku.

Biste li vi ikad pristali u reality showu tražiti srodnu dušu?

Dvadeset godina sam na televiziji u ulozi voditeljice ili producentice i nezamislivo mi je biti pred kamerama u ulozi kandidata bilo kojeg reality showa. Eventualno bih se okušala u nekom talent showu s obzirom na to da uživam u plesu i pjevanju.

Foto: Instagram

Ide li kći Ena s vama na snimanje? Što želi biti kad naraste?

Znam je povesti na snimanja, ali su joj od kamera i mamine uloge zanimljivije životinje na farmi. Ona trenutačno želi biti doktorica, a prije mjesec dana je htjela biti prodavačica u trgovini, tako da nema još ni približno jasnu viziju.

Javljaju li vam se bivši sudionici showa?

Preko društvenih mreža sam u kontaktu s većinom kandidata.

Ljudi vas zbog showa percipiraju kao dobru vilu?

Lijepo je to čuti, no ja sam samo ozbiljno shvatila svoj posao. Spajam usamljena srca i imam sreće što rezultati ne izostaju. Nema ljepšeg osjećaja, divno je vidjeti dvoje zaljubljenih, a kada ta ljubav rezultira brakom i djecom, ma gdje ćeš više! Osvojili smo vrh svijeta!

I dalje smatrate da su ljudi koji žive na selu jednostavniji i da im je život bolji?

U budućnosti namjeravam živjeti izvan grada... Svakim danom sam sve sigurnija u to. Ova kašnjenja, kaos, stres, jurnjave sve mi manje odgovaraju. Kad čujem riječ HITNO, nije mi dobro. Život na selu je jednostavniji jer nema te jurnjave i crvenog na semaforu. Živi se kvalitetnije. A onaj koji je sretan ima i komadić zemlje na kojem može uzgojiti svoje voće i povrće, to je najdivnija stvar na svijetu.

Koliko često vas zovu za kumu i koliko ste poziva prihvatili?

Ja sam više kao počasna kuma, bila sam u toj ulozi nekoliko puta i uvijek mi je drago kada me pozovu.

Foto: Instagram

Biste li napravili zaokret u karijeri i okrenuli se drugom voditeljskom formatu? Očekuje li vas još koji projekt uz “Ljubav je na selu”?

Nije to neki veliki zaokret, ali rado bih kuhala s nekim vrhunskim šefom. Emisija bi se mogla zvati “Tisuću zašto, tisuću zato”. Bombardirala bih ga pitanjima, nema tajne velikih majstora kuhinje koju gledateljima ne bih otkrila. Da se mene pita, radila bih ili s Pažaninom ili sa Skokom... A Špiček bi nam redovito dolazio u goste. Vidim se i u nekom studijskom glazbenom formatu, ali u ovom trenutku ne stignem.

Prošli ste sve televizije u dvadesetak godina karijere. Najdraži projekt koji ste dosad radili i zašto?

“Po ure torture”, bez opterećenja i autocenzura. Promišljali smo o televiziji na drukčiji način, nismo poznavali zakulisne igre, političare nismo štedjeli, probijali smo vlastite granice i mislili da možemo činiti svijet boljim mjestom za život. Od svega smo radili parodiju, upozoravali na nepravilnosti u društvu.

U braku ste četiri godine s bivšim rukometašem i marketinškim stručnjakom Matejem Pašalićem. Koji je recept uspješnog braka?

Možda zvuči patetično, ali ja svog supruga cijenim i osjećam da on cijeni mene. Hoće li to trajati vječno, nitko ne može tvrditi, ali mi se trudimo da potraje zauvijek i bez obzira na mane, vidimo jedno u drugom, prije svega, vrijednosti. Normalno da prolazimo razne faze, ali kad ti je suprug saveznik, teško da vas nešto može udaljiti, a mi pušemo u ista jedra. Za dvadesetak godina možda i budem znala recept za uspješan brak.

Foto: Instagram

Savjetuje li vas suprug ponekad zbog emisije?

Prokomentira. Više se bavimo obiteljskim stvarima i strateškim pitanjima vezanim uz naše karijere, a manje pitanjima koja ću kandidatima postaviti u emisiji.

Gdje ste proveli godišnji odmor? Koliko vam se život promijenio nakon rođenja kćerkice?

Godišnji odmor provela sam većinom na otoku Šolti, u našoj maloj oazi. Ovo ljeto smo se opustili na jednome mjestu i nismo obilazili otoke, čak sam i u rodnom Splitu bila svega nekoliko dana. Vrijeme posvećujem obitelji potpuno. Rijetko izlazim. Ne uzimam baš puno vremena za sebe. To je moj odabir. Sretna sam, uživam u maloj obitelji. Dijete nam prebrzo raste, ne želim žaliti za propuštenim prilikama.

Čemu vas je naučila kći?

Kći me naučila odrediti prioritete, ne nervirati se oko nebitnih stvari koje se sutra mogu promijeniti i živjeti sada. Svaki dan mi pokloni jednu životnu lekciju.

Foto: Instagram

Strahujete li za vašu kćer s obzirom na to da živimo u vremenu društvenih mreža, konzumerizma, bullyinga, digitalizacije, vremenu kad je sve dostupno...?

Nažalost, i prije su djeca bila izložena bullyingu, protiv kojeg se trebamo kao društvo još jače boriti. Ali prije svega kao roditelj. Mi stvaramo male zlostavljače. Nebriga o djeci ih stvara. Tu odgoj igra ključnu ulogu. Kad su konkretno društvene mreže u pitanju, ono što roditelj može napraviti jest truditi se napraviti jasnu distinkciju između realnoga i nerealnoga. Ne braniti nego educirati. Majka te onomad savjetovala da ne nosiš prekratku suknju i prevelik dekolte jer to nije pristojno, stariji brat bi došao iza škole vidjeti pušiš li skrivećki. Ne vidim da je danas išta drukčije nego prije, samo smo se prebacili u virtualni svijet.

Otkrili ste da ste imali 15 kg viška. Koliko pažnje posvećujete pravilnoj prehrani i vježbanju?

Koliko stignem, ali ne koliko bih htjela. Ja sam veliki gurman i kampanjac, ljeti ne treniram i debljam se, a zimi vježbam i pokušavam odoljeti slasticama.

Bojite li se starenja?

Ne plaše me bore ni sijede u kosi iako živimo u svijetu koji favorizira mladost. Teško se kao stariji čovjek prilagoditi današnjem vremenu i promjenama. Stariti sam u takvom društvu nije ugodno. Stariji ljudi su nekad imali svoje mjesto pod suncem, u obitelji su poštovani čitav život, danas postaju nevidljivi jer prebrzo živimo. Ni naočale za vid ni aparat za sluh nisu moji strahovi. Bojim se nemoći, bolesti, gubitka voljenih... samoće.

Najčudniji/najsmješniji uleti na ulici prolaznika?

Na svakoj benzinskoj postaji od Slavonije, preko Istre, do Dalmacije zaposlenici imaju barem jednoga kandidata kojeg bi trebalo oženiti i svi imaju više manje isti ulet, a ja spreman odgovor iz rukava.

Foto: Instagram

Volite li gledati reality showove? Što je na vašem TV repertoaru?

Ja sam tip od dokumentaraca, a volim i mini-serije. ‘Život na vagi’ je reality show po mom ukusu. Iako mi je već četvrta sezona i čula sam se razne životne priče i tragedije, još mi uzdrma tlo pod nogama. Prije dva dana sam doslovno morala napustiti studio da stišam buru emocija koju je u meni izazvala priča iz djetinjstva jedne kandidatkinje.

Volite putovati. Jeste li bili nedavno negdje ili planirate možda uskoro negdje otputovati s obitelji?

Afrika je jedini kontinent na kojem nisam bila i nadam se da je to moja sljedeća destinacija. Nekako me put do sada nije odveo u afričke zemlje. Svake godine odem na barem dva putovanja, u proljeće i jesen, a ljeti mi je ipak najmilija Dalmacija. Taj spoj mirisa bora, simfonijskog orkestra cvrčaka i kristalno čistog mora srednje dalmatinskih otoka najbolje puni baterije.

Pamtite li prve ljubavi?

Sjećam se prve zaljubljenosti. Upoznali smo se na ekskurziji u osnovnoj školi. Prvi leptirići, prvi poljubac. Bila je to ljubavna priča iz tinejdžerskih filmova. On iz Zagreba, ja iz Splita... Godinama smo se dopisivali.

Gdje se vidite za pet-deset godina?

U kućici uz more, sa svojom obitelji, kako okrećem ribu na gradelama.