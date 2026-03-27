Nives Celzijus, Ida Prester i Ella Dvornik o nevremenu: 'Otišla je grana, zovemo službe, isprike!'

Zagreb i okolicu je u petak ujutro pogodilo snažno nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra. U školama u Zagrebu i diljem Zagrebačke županije je otkazana nastava, problemi su u prometu zbog brojnih stabala koja su pala na prometnice, a zbraja se i materijalna šteta koja je nastala uslijed nevremena.

Porušena stabla nakon nevremena

U problemima su se našla i poznata lica. Spisateljica, pjevačica i glumica Nives Celzijus objavila je u ranim jutarnjim satima da joj je parket poplavljen.

- A što vi radite od tri ujutro? Ja se bavim poplavljenim parketima - rekla je Nives dok se snimala kako pokušava sanirati štetu te poručila da mora i izaći iz kuće. Zatim je objavila i video kako izlazi iz zgrade te poručila: 'Strah me izaći'.

Uz to, objavila je i kakvo je bilo stanje na parkingu te na cesti.

Na Instagramu se oglasila i Ida Prester koja je objavila fotografiju grane koja se srušila uslijed jakog naleta vjetra.

- Otišla i grana s našeg bora ispred kuće. Stiže služba ubrzo, mičemo to s ceste, isprike susjedima - poručila je Prester.

Situaciju u Zagrebu je komentirala i influencerica Ella Dvornik. Ona je upitala svoje pratitelje, koji imaju djecu školarce, što će napraviti obzirom da je nastava otkazana.

- I što sad s vama koji morate na posao, a dijete vam nema školu i nemate ih gdje ostaviti? I pitam za one kojima su djeca mala, znači - prvi, drugi razred? Ne idete na posao ili vodite dijete sa sobom na posao? - upitala je.

Podsjetimo, tijekom jutarnjih sati je došla obavijest HR-Alert kako neće biti nastave u školama u Zagrebu, a nešto kasnije stigla je ista obavijest i za škole u Zagrebačkoj županiji. Međutim, u obavijesti je navedeno kako će biti organiziran boravak za djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima.

Sve o nevremenu iz minute u minutu čitajte OVDJE