Nives Celzijus, Ida Prester i Ella Dvornik o nevremenu: 'Otišla je grana, zovemo službe, isprike!'
Zagreb i okolicu je u petak ujutro pogodilo snažno nevrijeme, praćeno jakim udarima vjetra. U školama u Zagrebu i diljem Zagrebačke županije je otkazana nastava, problemi su u prometu zbog brojnih stabala koja su pala na prometnice, a zbraja se i materijalna šteta koja je nastala uslijed nevremena.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
U problemima su se našla i poznata lica. Spisateljica, pjevačica i glumica Nives Celzijus objavila je u ranim jutarnjim satima da joj je parket poplavljen.
- A što vi radite od tri ujutro? Ja se bavim poplavljenim parketima - rekla je Nives dok se snimala kako pokušava sanirati štetu te poručila da mora i izaći iz kuće. Zatim je objavila i video kako izlazi iz zgrade te poručila: 'Strah me izaći'.
Uz to, objavila je i kakvo je bilo stanje na parkingu te na cesti.
Na Instagramu se oglasila i Ida Prester koja je objavila fotografiju grane koja se srušila uslijed jakog naleta vjetra.
- Otišla i grana s našeg bora ispred kuće. Stiže služba ubrzo, mičemo to s ceste, isprike susjedima - poručila je Prester.
Situaciju u Zagrebu je komentirala i influencerica Ella Dvornik. Ona je upitala svoje pratitelje, koji imaju djecu školarce, što će napraviti obzirom da je nastava otkazana.
- I što sad s vama koji morate na posao, a dijete vam nema školu i nemate ih gdje ostaviti? I pitam za one kojima su djeca mala, znači - prvi, drugi razred? Ne idete na posao ili vodite dijete sa sobom na posao? - upitala je.
Podsjetimo, tijekom jutarnjih sati je došla obavijest HR-Alert kako neće biti nastave u školama u Zagrebu, a nešto kasnije stigla je ista obavijest i za škole u Zagrebačkoj županiji. Međutim, u obavijesti je navedeno kako će biti organiziran boravak za djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+