FOTO Samo grudnjak i sako: Evo kako je Severina došla na Grašino rođendansko slavlje

16
Foto: Severina/Instagram

Severina je na svom Instagramu objavila dosad neviđene fotografije s Grašine proslave 50. rođendana, a na njima je otkrila i što je odjenula

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda u regiji, Severina, dirljivom je objavom na Instagramu čestitala 50. rođendan svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi Petru Graši. Uz seriju fotografija, pjevačica je podijelila emotivnu poruku koja je otkrila dubinu njihovog prijateljstva i pružila obožavateljima uvid u privatnu proslavu Grašinog velikog jubileja.

Ipak, ono što prvo 'upada u oči' je Severinin stajling. Naime, na proslavu je stigla u crnom čipkastom grudnjaku i crnom sakou kojeg je nosila raskopčanog.

U objavi koja je brzo prikupila tisuće lajkova, Severina se prisjetila samih početaka njihovog druženja.

"Kad se rodi dite - slavi familija. Kad se rodi umjetnik - slavi svijet. Upoznali smo se u Australiji 'dok smo se igrali u pijesku' i od tada je naše prijateljstvo igra", započela je svoju posvetu. Fotografije prikazuju Severinu i Grašu u srdačnom zagrljaju, nasmijane i opuštene, a na jednoj od njih poziraju s Grašinom majkom, Snježanom Grašo.

48
Foto: QUETZALLI NICTE-HA/REUTERS, Instagram, Canva

Fotografije su nastale na ekskluzivnoj rođendanskoj zabavi koju je Grašo organizirao za najbliže prijatelje i kolege. Proslava je uslijedila nakon što je splitski glazbenik obilježio svoj 50. rođendan, koji je bio 19. ožujka, ali i 30 godina karijere, serijom od čak šest rasprodanih koncerata u zagrebačkoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Među brojnim komentarima obožavatelja koji su se pridružili čestitkama, istaknuo se i odgovor samog slavljenika. Petar Grašo zahvalio je Severini na riječima koje potvrđuju njihovu neraskidivu vezu.

"Prava i rijetka prijateljstva ne trebaju podsjetnike, svakodnevne geste i puno riječi – jednostavno traju i uvijek su tu. Hvala ti što si mi odavno blizu, baš takva kakva jesi", napisao je Grašo, potvrđujući tako uzajamno poštovanje i ljubav.

