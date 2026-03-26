FANOVI U ŠOKU

FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt

Piše Zrinka Medak Radić,
FOTO Miljenik Hollywooda je neprepoznatljiv! Evo kako sada izgleda nekad zgodni Brad Pitt
77th Golden Globe Awards - Press Room - LA | Foto: Hahn Lionel/ABACA/PIXSELL

Brad Pitt šokirao je fanove drastičnom promjenom izgleda, ali na sreću riječ je samo o transformaciji za njegov novi film

Jedan od najpoznatijih holivudskih glumaca, Brad Pitt, neugodno je iznenadio svojim novim izgledom. Ipak, riječ je o fotkama sa seta sa snimanja novog filmskog projekta The Riders. Nakon što je produkcija započela u Grčkoj, filmska ekipa preselila se u Amsterdam, gdje su prizori sa seta odmah privukli pažnju javnosti.

Brad Pitt Filming 'The Rider' In Amsterdam
Foto: PROFIMEDIA

Iako je riječ o jednoj od najvećih svjetskih zvijezda, Pitt se na setu ponaša iznenađujuće opušteno. Tijekom pauza rado komunicira s obožavateljima, pozdravlja ih i strpljivo se fotografira, bez imalo “zvjezdanih” manira koje se često vežu uz njegov status.

Film The Riders donosi napetu priču psihološkog trilera. Radnja prati muškarca iz Australije koji započinje novi život u Irskoj, iščekujući dolazak supruge i kćeri. Međutim, situacija poprima dramatičan preokret kada se vraća samo djevojčica, što pokreće očajničku potragu koja se proteže diljem Europe.

Zbog intrigantne radnje i velike produkcije, film već sada izaziva velik interes publike, iako se na njegovu premijeru još mora pričekati. Prve reakcije sa seta sugeriraju da bi mogao biti još jedan uspješan projekt u Pittovoj bogatoj filmografiji.

