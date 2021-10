Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus (39) u utorak je stigla na reviju branda Duchess poduzetnice Snježane Schillinger ex Mehun (49) u atraktivnoj haljini dubokog dekoltea. Društvo joj je pravila prijateljica Suzana Smoljo, doktorica estetske medicine.

Nives radi punom parom, a odnedavno se pojavljuje i u humorističnoj seriji “Bogu iza nogu”. U glumačke vode vratila se kao lik zanosne poštarice Suzane, koja je dolaskom u mjesto Gornji dol izazvala potpunu pomutnju.

- Ne bih rekla da se vraćam u glumačke vode, nisam nikad mislila ni otići iz tih voda s obzirom na to da su mi to vrlo drage vode, možda i najdraže. Nakon velikog projekta, kao što je bila ‘Čista ljubav’, trebalo se malo odmoriti do nove uloge - rekla nam je Nives. Na novom setu bilo joj je super, veselo, a pomalo i, kako kaže, panično.

- Zbog uloge sam morala naučiti voziti moped. Prvo sam zapravo morala naučiti voziti bicikl. Bilo je i puno padanja, ali vrijedilo je - smije se Celzijus.

Nedavno je na društvenim mrežama progovorila o pretjeranom uređivanju fotografija. Otkrila je da često ne objavljuje svoje fotografije jer ne odgovaraju nerealnom idealu ljepote na Instagramu.

- Mislim da imam dobru mjeru za fotke. Nekad malo zabluram komad kože, znoj na čelu i obrazima. To je čak i poželjno popraviti. Zgražam se nad ljudima koji mahnito koriste filtere koji skroz transformiraju lice. Ne volim filtere, golema usta, goleme oči, u konačnici to nisam ja - kaže nam Nives.



Jedan od njezinih najbližih prijatelja, voditelj Dalibor Petko (43), nedavno nam je otkrio kako zna sve tajne Nives Celzijus.

- Davno smo vodili Radijski festival. Odlično smo se slagali, a tako je bilo i svaki put kad smo se vidjeli. Jednom smo rekli zašto se ne bismo družili i izvan posla, i eto danas smo najbolji prijatelji. Znam sve njezine tajne, pa i one ljubavne. Ali u izbor frajera joj se ne miješam. Jednom sam to napravio i ispalo je katastrofa - rekao je. Ipak, Nives je tajanstvena kad je u pitanju ljubav.

- Jedan muž i dvoje djece su mi dovoljni - poručila je pjevačica u lipnju ove godine. S bivšim nogometašem Dinom Drpićem (40) bila je u braku devet godina, a imaju kćer Taišu i sina Leonea.