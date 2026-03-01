STIŽE USKORO Nives Celzijus najavila novi spot: 'Spremite se, strastven je'

Imala je nedavno spot kad je bila u ribičiji, za pjesmu “Migni, namigni”. Bio je to povratak Nives Celzijus na glazbenu scenu. Pa je “izbacila” spot u kojem zavodljivo pere automobil, za singl “Pila”. Prošle se godine proslavila pjesmom “Je, bo’me je!”, koju izvodi s Prima Bandom. Sad je Nives najavila izlazak nove pjesme, dueta, ali ima kolege još krije.