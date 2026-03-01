Nives Celzijus najavila novi spot: 'Spremite se, strastven je'

Imala je nedavno spot kad je bila u ribičiji, za pjesmu “Migni, namigni”. Bio je to povratak Nives Celzijus na glazbenu scenu. Pa je “izbacila” spot u kojem zavodljivo pere automobil, za singl “Pila”. Prošle se godine proslavila pjesmom “Je, bo’me je!”, koju izvodi s Prima Bandom. Sad je Nives najavila izlazak nove pjesme, dueta, ali ima kolege još krije.
"Za nekoliko dana izaći će spot za moju novu pjesmu ‘Sinkronija’. Skrivam identitet partnera u pjesmi, ali bit će iznenađenje jer smo posve neočekivani spoj. Garantiram da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj", rekla nam je Nives.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
"Za nekoliko dana izaći će spot za moju novu pjesmu ‘Sinkronija’. Skrivam identitet partnera u pjesmi, ali bit će iznenađenje jer smo posve neočekivani spoj. Garantiram da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj", rekla nam je Nives. |
Foto: Instagram/Nives Celzijus
"Za nekoliko dana izaći će spot za moju novu pjesmu ‘Sinkronija’. Skrivam identitet partnera u pjesmi, ali bit će iznenađenje jer smo posve neočekivani spoj. Garantiram da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj", rekla nam je Nives.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Nives Celzijus nedavno je odlučila opet 'počastiti' svoje pratitelje izazovnim prizorima.
| Foto: Instagram
Dok je snimala pogled kroz prozor, snimila je i sebe u čipkastom donjem rublju i halterima, a preko te 'vruće' kombinacije navukla je i bijelu košulju...
| Foto: Instagram
Ranije je objavila fotografije na kojima pozira u zavodljivom izdanju. Odjevena samo u pripijene traperice i bijeli čipkasti grudnjak, samouvjereno gleda u kameru.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
No, ono što je posebno privuklo pažnju jest opis koji je ostavila uz fotografije. Nives je ispisala emotivne stihove.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
"Ja sam ti brojala korake, od praga kuće do usana mojih koje si ljubio kao da sam ti posljednja...", stoji u opisu objave.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Obožavatelji nisu skrivali oduševljenje, a komentari su se nizali munjevitom brzinom. Poruke poput "Bomba si" i "Najljepša" preplavile su objavu,
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Mnogi se pitaju jesu li stihovi koje je napisala iz nove pjesme koju je nedavno snimila.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Naime, 11. veljače objavila je video sa snimanja novog dueta, no identitet svog muškog suradnika vješto je sakrila, pozivajući obožavatelje da pogađaju o kome je riječ.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Instagram
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram/Nives Celzijus/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Privatni album/
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Privatni album