Znaš li tko sam? Otac Reufik ga je 'ukrao' iz bolnice u Sarajevu, a jedini porok su mu žene...

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Privatni album

Djetinjstvo je proveo na Vratniku, srcu Sarajeva, koje pamti kao razdoblje čiste sreće, nepokvarene materijalizmom. Iako je uvijek isticao da ga slava i novac nisu iskvarili, ne skriva da ima slabost

Admiral

Rođen sam 16. siječnja 1961. kao drugo dijete oca Reufika, mehaničara, i majke Zlate, koja je radila kao blagajnica. Najzanimljiviji događaj u mom djetinjstvu vezan je za moje rođenje jer me je tata ukrao iz bolnice. U Sarajevu je te godine bila izuzetno jaka zima. Novorođena djeca su masovno počela umirati jer grijanja u bolnici nije bilo. Otac je donio mami naranče, a mene je doslovce strpao u vreću i odnio u strahu da ne umrem od hladnoće, ispričao je pjevač Hari Mata Hari (64), pravim imenom Hajrudin Hari Varešanović, za Express.ba.

GLUMAC I REDATELJ Znaš li tko sam? Tata ga tjerao na građevinu, 30 godina ljubi srpsku Monicu Bellucci...
- Žena se nisam spasio i to mi je jedini porok - rekao je.

Foto: Instagram

Prvi put se oženio 1983. Aidom, s kojom ima kćer Našu i sina Damira. Tijekom braka dobio je i izvanbračnog sina Maka s Majom Hadžismajlović, što je dovelo do razvoda. Sadašnju suprugu Jasminku upoznao je 1994., a vjenčali su se 2010. Hari Mata Hari ove godine obilježava 40 godina karijere, a jubilej će proslaviti koncertima. Na Dan žena nastupit će u Splitu, dok će 14. ožujka imati koncert u zagrebačkoj Areni. 

Zagreb: Najava jubilarne koncertne turneje Hari Mata Harija
Zagreb: Najava jubilarne koncertne turneje Hari Mata Harija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

OSTALO

