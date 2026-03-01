Znaš li tko sam? Otac Reufik ga je 'ukrao' iz bolnice u Sarajevu, a jedini porok su mu žene...

Rođen sam 16. siječnja 1961. kao drugo dijete oca Reufika, mehaničara, i majke Zlate, koja je radila kao blagajnica. Najzanimljiviji događaj u mom djetinjstvu vezan je za moje rođenje jer me je tata ukrao iz bolnice. U Sarajevu je te godine bila izuzetno jaka zima. Novorođena djeca su masovno počela umirati jer grijanja u bolnici nije bilo. Otac je donio mami naranče, a mene je doslovce strpao u vreću i odnio u strahu da ne umrem od hladnoće, ispričao je pjevač Hari Mata Hari (64), pravim imenom Hajrudin Hari Varešanović, za Express.ba.

Djetinjstvo je proveo na Vratniku, srcu Sarajeva, koje pamti kao razdoblje čiste sreće, nepokvarene materijalizmom. Iako je uvijek isticao da ga slava i novac nisu iskvarili, ne skriva da ima slabost.

- Žena se nisam spasio i to mi je jedini porok - rekao je.

Foto: Instagram

Prvi put se oženio 1983. Aidom, s kojom ima kćer Našu i sina Damira. Tijekom braka dobio je i izvanbračnog sina Maka s Majom Hadžismajlović, što je dovelo do razvoda. Sadašnju suprugu Jasminku upoznao je 1994., a vjenčali su se 2010. Hari Mata Hari ove godine obilježava 40 godina karijere, a jubilej će proslaviti koncertima. Na Dan žena nastupit će u Splitu, dok će 14. ožujka imati koncert u zagrebačkoj Areni.

Zagreb: Najava jubilarne koncertne turneje Hari Mata Harija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL