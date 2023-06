Nives Celzijus otkrila je kako se nosi sa zlobnim komentarima: 'Svjesna sam da ne mogu...'

Nives Celzijus (41) priznala je kako je ne dotiču negativni komentari jer je svjesna da se ne može svima sviđati. Uz to, otkrila je kako misli da se udebljala.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Nemam problema s negativnim komentarima. Svjesna sam da se ne mogu niti se želim sviđati svima. Ne sviđati se ljudima koji imaju potrebu mrziti i omalovažavati druge bez ikakvog povoda, meni dođe k'o najveći kompliment. Ne želim biti prihvaćena od te kategorije ljudi - rekla je Nives za Story.



Foto: Instagram/Nives Celzijus

Kad su je pitali što će odjenuti za njihov party, odgovorila je da ne zna te da sumnja kako se udebljala. Uz to, otkrila je i u čemu se najbolje osjeća.

- Najčešće sam u trenirkama i pidžamama i to ne samo kod kuće, nego generalno. U privatnom životu više volim neki casual stil - istaknula je.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Celzijus je ranije priznala i kako je privatno puno povučenija, što primjećuju samo oni koji je dobro poznaju.

- Ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj - rekla je za RTL.