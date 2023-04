Nives Celzijus otkrila: 'Privatno sam povučenija, a pokreću me tolerancija, ljubav i ustrajnost'

Pjevačica, spisateljica i model Nives Celzijus (41) nedavno je progovorila o sebi i otkrila kakva je u privatnom životu.

- Privatno sam puno povučenija, ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj - rekla je Nives za RTL.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

Celzijus je otkrila i što ju pokreće u životu, ali i to da se raduje tuđim uspjesima.

- Ustrajnost, tolerancija, ljubav prema ljudima, čak i prema onima koje ne poznajem ili me znaju povrijediti. U principu, ta mogućnost opraštanja. Nikad nisam bila ljubomorna i uvijek me raduju tuđi uspjesi, a mislim da je to najveća snaga svakome od nas. Naravno i djeca, neke nove ljubavi, moja novootkrivena ljubav prema mačkama, na koje sam alergična, ali to je prava definicija ljubavi. Ljubav je sreća, tuga, bol i alergija - izjavila je.

Na svojim društvenim mrežama Nives često dijeli fotografije i detalje iz svog života, a ponekad se susretne i s negativnim komentarima.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

- Mislim da je najjednostavnije ignorirati mržnju i negativne komentare. Zagađivati našu okolinu time je potpuno nesmisleno zato je moj recept 'totalni ignor' - rekla je.

Nives je progovorila i o svom ljubavnom životu i Dini Drpiću (41) s kojim je bila u braku te je rekla da savršeno funkcionira sama.

Foto: Instagram/Nives Celzijus

- U dobrim smo odnosima, posebno posljednjih godina. Ljudi mi uvijek kažu - blago tebi, u prenesenom značenju, lako tebi. Da, bogatstvo je imati takav odnos, ali to nije faktor sreće. To je bespoštedno ulaganje energije, vremena, živaca i mnogo, mnogo žrtvovanja. S obje strane. Ali uvijek je jedna strana pokretač. Dugo nisam srela muškarca koji me inspirira, motivira i budi u meni ono najbolje, a ništa manje od toga mi ne treba. Nisam jedna od onih žena koja ne može biti sama. Savršeno funkcioniram kada sam sama. Od moje posljednje veze prošlo je gotovo dvije godine. Svi, naravno, misle da sam razočarana u muški rod. Nisam - izjavila je.

