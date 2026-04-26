Nives Celzijus pokazala duboki dekolte, a Nicole Scherzinger tijelo u minijaturnom bikiniju

Svi su doznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Šest mjeseci sam šutjela, priznala je pjevačica Maja Šuput u novom podcastu 'Nema labavo by IN magazin' i time dala do znanja da je njezin razvod od Nenada Tatarinova bio daleko od 'svježe vijesti' kakvom su ga mediji predstavljali. Iako su se formalno razišli, njihov svakodnevni život još neko vrijeme nije se previše promijenio. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ilustrativna fotografija