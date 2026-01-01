Obavijesti

LIJEPE I SREĐENE

Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
Nives Celzijus pozirala s kćeri Taishom za Novu godinu: Neka ste nam lijepi, zdravi i živi...
Foto: Instagram

Mama i kći modno su se uskladile pa su tako nosile zlatne haljine, a nakon toga su pozirale u crvenima. S njima je za Novu bio i voditelj Dalibor Petko

Da je na dočeku kod Nives Celzijus (44) bilo veselo, otkrila je u novom videu, u kojem je pozirala s kćeri Taishom (18). Mama i kći uskladile su se modno i tako nosile zlatne haljine pa nakon toga i crvene. U videu je s njima bio i voditelj Dalibor Petko.

- Neka ste nam lijepi, zdravi i živi! Najsretnija vam 2026. - napisale su.

Nedavno je otkrila da kći radi u jednom kvartovskom kafiću, a za Story je otkrila kakvi su Taishini planovi.

- Taisha je prilično hirovita. Jedan dan želi biti dio javne scene baš poput mene, drugi dan želi anonimnost. No uvijek je iznimno usredotočena kada treba doći do cilja. Samosvjesna je, hrabra, ambiciozna, snalažljiva i sigurna sam da će, za što god se opredijeli, sigurno doći do cilja - rekla je.

Taishu i Leonea (20) Nives je dobila u braku s bivšim suprugom Dinom Drpićem.

