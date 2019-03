Nives Celzijus: Zbog plesa sam skroz zanemarila privatni život

Mentor Mateo je dobar pedagog pa me uvijek hvali iako ne znam koliko je iskren, a koliko je to dio taktike. Svjestan je da nemam plesačkog samopouzdanja. Ja sam baš stroga prema samoj sebi pa onda on nema potrebe, kaže uoči nove epizode 'Plesa sa zvijezdama' Nives Celzijus (37).

Atraktivna pjevačica, spisateljica, glumica, a sad po novome i plesačica zbog showa je malo zanemarila privatni život.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205460 / specijal nives celzijus ne stigne ništa zbog plesa sa zvijezdama]

- Momentalno nemam život, sve se svodi na ples i treninge. Ponekad stignem pripremiti ručak ili nešto sitno pospremiti po kući. Kave i druženja će morati pričekati - kaže nam Nives, koja je zadovoljna reakcijama na njezine nastupe.

- Komentari su jako pozitivni iako nikad nisam zadovoljna u potpunosti. Imam osjećaj da smo uvijek bolji na probama i da me pojede trema kad nastupamo uživo - priznala nam je Nives, koja je iza kamera - mirna kao bubica!

Foto: Instagram

- Često me zezaju koliko sam mirna i šutljiva, ali ja sam uvijek jako sramežljiva dok nekog bolje ne upoznam. Najčešće uz Kedžu umirem od smijeha iako su, generalno, muški kandidati toliko duhoviti da nam trbušnjaci više rade od smijeha nego od samoga plesa - kaže nam Celzijus, koju nije strah oskudnih opravica u koje će morati uskočiti za one senzualnije plesove.

[video: 1203869 / Ples sa zvijezdama: Sudjelovat će modni mačak, Nives Celzijus...]

- Mislim da nikad nisam bila obučenija, tako da nema brige. Sve je jako dobro skriveno i zaštićeno - kaže Nives.