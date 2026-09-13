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S ČARAPOM NA GLAVI

Nives Ivanišević podijelila urnebesnu snimku: Evo kako je Goran proslavio rođendan

Piše Zrinka Medak Radić,
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Nives Ivanišević podijelila urnebesnu snimku: Evo kako je Goran proslavio rođendan
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Foto: Instagram, Canva
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Teniska legenda danas slavi 56. rođendan, a njegova supruga pokazala je kako su obilježili i proslavili taj lijepi događaj

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Radijska i televizijska voditeljica Nives Ivanišević na svom je Instagram profilu na jedinstven način čestitala rođendan suprugu, teniskoj legendi Goranu Ivaniševiću, koji danas salvi 55. rođendan. Umjesto klasične fotografije ili formalne poruke, Nives je podijelila kratki video koji je nasmijao njezine pratitelje.

U simpatičnoj snimci, Goran sjedi za stolom s najlonskom čarapom navučenom preko glave, što mu komično izobličuje crte lica. Pored njega sjedi njihov sin Oliver, koji se veselo smije dok Nives, koja je iza kamere, pomiče čarapu gore-dolje, stvarajući smiješne grimase.

Vrhunac videa događa se kada Goran, uz pomoć sina, uspješno puše u veliku svijeću koja služi kao improvizirana rođendanska torta. "Da ih ugasiš još barem 50!", stoji u poruci ispisanoj preko videa, čime je Nives dodatno naglasila slavljeničku atmosferu i zaželjela suprugu sve najbolje.

Snimka je izazvala lavinu pozitivnih reakcija i čestitki. Ubrzo nakon objave, ispod videa su se zaredale poruke brojnih prijatelja i pratitelja. "Sritan rođo Gorane", "Bio i ostao čovik, legenda, kome pravo kome krivo", "Nek je sritan legendo!", samo su neki od komentara koji pokazuju koliko je Goran omiljen u javnosti.

*uz korištenje AI-ja
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