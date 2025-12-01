Obavijesti

OBITELJSKA RADOST

Slavlje u domu Ivaniševićevih: Nives pokazala novog ljubimca

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: U Wetinu održana Noć hrvatskog tenisa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

U dom Ivaniševićevih stigao je mali Zigi i odmah unio novu toplinu. Nives je otkrila da je njegov dolazak posebno simboličan. Pratitelji su preplavili objavu oduševljenim komentarima

Voditeljica Nives Ivanišević i bivši tenisač Goran Ivanišević ovih su dana razveselili pratitelje na društvenim mrežama: u njihov dom stigao je mali, preslatki pas, koji je odmah osvojio srca svih.  

Nives je objavila da je novi ljubimac stigao upravo na dan koji je emotivan za njih.

- Danas bi naš Marli navršio 15 godina. Nedostaje nam svakoga dana, a baš danas stigao nam je Zigi. Najnježnija i najmanja pahuljica - napisala je. Taj detalj — da je dolazak Zigija simboličan i povezan s rođendanom njihovog bivšeg psa — pokazuje koliko obitelj drži do uspomena i koliko im je zagrebački ljubimac značio.

Na fotografijama koje je Nives objavila vidi se da je novi pas već postao dio obitelji, nježno se sklupčao uz njihova sina Olivera Ivaniševića. 

Takve reakcije pokazuju koliko je ova objava raznježila ljude — ponajprije zbog emocija koje nosi, ali i zbog neodoljive slike malog psa u toplom, obiteljskom okruženju.

Obitelj nije predugo bez psa: prije nekoliko mjeseci javno su objavili da je preminuo njihov pas Marli. On je imao posebnu ulogu u njihovom životu, bio je dugo godina dio doma i njihove svakodnevice. Nakon njegove smrti, Nives je više puta istaknula koliko nedostaje.   Stoga dolazak Zigija ima dublju simboliku: nije samo nova beba-psić, nego i znak da su željeli ponovo ispuniti dom toplinom, ljubavlju i nadom.

